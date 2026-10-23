Ударени кораби край България:

ЦИК: Гласуването с машина отнема под минута, разписките задължително се подпечатват

23 октомври 2026, 20:55 часа 716 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ЦИК: Гласуването с машина отнема под минута, разписките задължително се подпечатват

В последните часове преди президентския вот изборната администрация в цялата страна приключи подготовката за отварянето на секциите в неделя. „Приключиха всички обучения на секционните избирателни комисии. Обиколихме с колегите цялата страна, минахме през срещите на районните комисии, събрахме обратна връзка и изборната администрация е напълно готова за изборите в неделя”, заяви говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова в студиото на „Интервюто в Новините на NOVA“.

Още: Общественият съвет към ЦИК се обяви против поставянето на печат върху машинните разписки

По думите ѝ логистиката за вота се движи строго по график. „Всички бюлетини и ролки за машини са доставени вече в общините, а в събота всяка секция, в която ще има машинно гласуване, ще получи своето устройство”, посочи Балова-Цветкова.

Общо в 9373 секции в страната ще се гласува само с машини. В 2250 от тях, където броят на избирателите надхвърля 780 души, са осигурени по две устройства, за да се предотврати образуването на опашки.

Демонстрация на вота и нулевият отчет

В студиото Балова-Цветкова демонстрира целия процес с реална машина, като разясни, че изборният ден започва в 7:00 ч. сутринта със задължителна процедура. „Първо се отпечатва нулевият отчет. Той е неразделна част от изборните книжа, за да се види ясно, че в неделя сутринта никой не е гласувал предварително на машината”.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според нея опасенията на част от избирателите са по-скоро неоснователни. „Първо е чисто психологическата граница, че се гласува с устройство, а не с химикал върху хартия. Самото поставяне на картата в отвора на машината е най-непознатото за хората, тъй като всички вече ползват смартфони и прелистването на страниците по дисплея не затруднява никого”, отбеляза тя.

Още: Призив към ЦИК преди изборите: Заради печата на разписката тайната на вота може да бъде разкрита

Относно времето за гласуване говорителят на ЦИК беше категорична: „Няма законово ограничение за времето, което избирателят може да прекара пред екрана. Това, което ни направи впечатление в нашата разяснителна кампания обаче, е, че вотът не отнема повече от минута. По-младите се справят по-бързо, по-възрастните – с малко повече време, но никой не се бави излишно”.

Задължителният печат върху разписката

Балова-Цветкова обърна специално внимание на решението на ЦИК контролните разписки от машината задължително да получават печат от комисията, преди да бъдат пуснати в урната. „Разписката се взема, сгъва се с вота надолу, за да остане таен, и се дава на член на секционната комисия, за да постави печат на гърба ѝ. Едва след това избирателят я пуска в урната”, подчерта тя.

Как се действа при техническа авария или спиране на тока

На въпрос какво се случва, ако машината не издаде разписка или разпечата бял лист, Балова-Цветкова обясни технологичния процес: „Ако машината все пак е пуснала някаква разписка, без значение каква, гласът на избирателя вече е записан във флашпаметта. Вечерта, когато се извади финалният отчет, този глас ще се отчете коректно. Ако обаче от устройството изобщо не излезе никаква разписка, гласуването спира, вика се техник и ако повредата не може да се отстрани на място, се преминава към хартиени бюлетини”.

Още: На президентските избори: В три населени места ще избират и кмет

При евентуални проблеми с електрозахранването устройствата разполагат със защита. „Машината има външна батерия, която издържа около час, час и половина, така че има достатъчно време за реакция. Областните управители в страната ни увериха, че имат готовност и за осигуряване на генератори, така че се надяваме да не стигаме до прекъсване на вота”, посочи говорителят на ЦИК.

Още: Важно за президентския вот: ЦИК показа как обичайно се гласува с машини

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Президентски избори ЦИК машинно гласуване стоянка балова контролни разписки
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес