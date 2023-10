Мъск обиди Уикипедия с нецензурно предложение

ОЩЕ: Европа може да остане без X на Илон Мъск



Главният изпълнителен директор на Tesla написа в акаунта си в социалната медия, че предлага на онлайн енциклопедията щедро дарение, ако сменят името си.

„Ще им дам милиард долара, ако сменят името си на К*ропедия“, написа Мъск.

I will give them a billion dollars if they change their name to Dickipedia https://t.co/wxoHQdRICy