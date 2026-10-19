Мъск с обещание: Акция на SpaceX за всяко дете в Америка

Милиардерът Илон Мъск ще подари по една акция от своята космическа компания SpaceX на всяко дете в Съединените щати. "Следващата година ще дам по една от акциите си в SpaceX на всяко дете в Америка", написа най-богатият човек в света в социалната мрежа Х. "Това ще бъде първата от много подобни инициативи", добави Мъск, без да уточни как точно ще бъде осъществено разпределението на акциите.

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Мъск не уточни възрастови граници за предвидения подарък. По данни на Бюрото за преброяване на населението на САЩ от 2024 г. в страната живеят около 73 милиона деца на възраст под 18 години.

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America. This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

Мъск притежава 38% от акциите на SpaceX, а обещанието му идва месец след като президентът Доналд Тръмп обяви намерението си да предостави по 5000 долара на всеки пълнолетен американец, ако Републиканската партия запази контрола си над Конгреса на междинните избори през ноември.

През юни SpaceX постави рекорд за най-голямото първично публично предлагане на акции в историята, набирайки 85,7 милиарда долара.

През септември мегаракетата Starship на компанията достигна орбита за първи път. Успехът представлява важен етап в развитието на ракетата, която заема централно място в амбициите на Мъск за осъществяване на мисии до Марс.