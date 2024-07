Нападателят на Тръмп бил изключен от отбор по стрелба: "Представляваше опасност"

Томас Крукс - 20-годишният нападател, който откри огън по Доналд Тръмп на митинга в Пенсилвания и бе застрелян на мястото на инцидента - преди години е бил изключен от училищния си отбор по стрелба.

Негов съученик е съобщил пред ABC News, че Крукс е бил помолен да не се връща в отбора след предсезонна сесия. "Той не просто не влезе в отбора, а го помолиха да не се връща, защото беше толкова лош стрелец. Това се смяташе за нещо като опасност", казва Джеймсън Майерс.

Друг член на отбора в Бетел Парк си спомня как Томас Крукс "стрелял ужасно" и "не бил подходящ за отбора по стрелба", предава BBC.

От училището заявиха, че няма данни Крукс да се е пробвал за отбора - той "никога не е фигурирал в списъка", гласи информацията им. Въпреки това Томас Крукс е членувал в местен клуб по стрелба - Клуба на спортистите в Клеъртън - в продължение на поне една година.

Джеймсън Майерс си спомня Крукс като, на пръв поглед, "нормално момче", което "не е било особено популярно, но никога не са му се подигравали или нещо подобно".

"Беше мило момче, което никога не говореше лошо за никого и никога не съм си мислил, че е способен на нещо, което го видях да прави през последните няколко дни", цитират американските медии бившият съученик на Крукс.

Припомняме, че в колата и дома на Томас Матю Крукс бяха открити експлозиви. Според NBC той е регистриран републиканец, който щял да гласува за първи път.

Въпреки че няколко човека видели как мъжът се качва на покрив на само стотина метра от трибуната на Тръмп, и сигнализирали за това на органите на реда, от Сикрет сървис не успяха да предотвратят стрелбата. Сега службата е изправена пред огромен натиск, включително в Конгреса.

A video is circulating online that shows a shooter climbing on a roof with a rifle being seen by dozens of people before the #TrumpAssasinationAttempt in Pennsylvania. They pointed him out to police. pic.twitter.com/1Jz4z3cawj