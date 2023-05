"Не подкрепям убиването на деца": Кевин Маккарти отвърна остро на журналист от РИА (ВИДЕО)

Журналистът заяви на брифинг, че знае, че Маккарти не подкрепя "неограничените и неконтролирани доставки на оръжие и помощи за Украйна". Той попита републиканския председател на долната камара дали политиката на САЩ за изпращане на помощи за Киев ще се промени в близко бъдеще.

„Звукът не беше добър. Да не би да казахте, че не подкрепям помощта за Украйна? Напротив, аз гласувам за подкрепа на Украйна. Аз подкрепям помощта за Украйна“, отвърна Маккарти.

"Не подкрепям това, което вашата страна направи с Украйна. Не подкрепям също и убийството на деца от ваша страна", заяви остро председателят на Камарата на представителите.

"Трябва да се изтеглите. А ние ще продължим подкрепата, защото останалият свят вижда нещата такива, каквито са", каза още Маккарти.

ОЩЕ: Пентагонът преговаря за изграждане на военни бази на САЩ във Финландия

Speaker of the U.S. House of Representatives Kevin McCarthy harshly responded to a journalist from the Kremlin propaganda dump RIA.



The journalist said he knew McCarthy did not support "unlimited and uncontrolled supplies of weaponry and aid to Ukraine," and asked if U.S. policy… pic.twitter.com/uBlecil2v1