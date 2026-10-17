Нобел не взе, нищо не му върви: Тръмп поискал да кръсти океан на себе си, но Google го отрязал

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разказа на свои привърженици за опита си да кръсти океан на свое име и за отказа на Google да подкрепи идеята му, съобщава ДПА. По време на предизборен митинг в щата Джорджия Тръмп заяви, че е предложил на представители на интернет гиганта Атлантическият или Тихият океан да бъде преименуван на "Океан Тръмп". Още: Официално: Внесен е законопроект за забрана на сделката за дизел на Тръмп с Путин

Стига толкова, достатъчно

По думите му те реагирали възмутено: "Стига толкова. Достатъчно. Няма да правим повече такива неща".

През 2025 г. Тръмп преименува Мексиканския залив на "Американски залив" с изпълнителна заповед. През август тази година последва и езерото Онтарио на границата с Канада, което той нарече "Езеро Америка". Google Maps възприе и двете промени за потребителите в САЩ.

Тръмп разказа на привържениците си, че е изпратил на Google карта с надпис "Океан Тръмп", но представителите на компанията отхвърлили идеята.

"Господине, вижте, добре, това не можем да го направим. Океаните са нещо различно. Те обхващат много, много държави. Не можем да го направим", цитира Тръмп думите им.

Той заяви, че този път се е шегувал, но добави, че това не е най-лошата идея, която някога му е хрумвала.

Не стана ясно веднага дали действително е имало подобен разговор между Тръмп и Google. Американският лидер неведнъж е намеквал, че би искал да преименува океан. Той също така е лансирал идеята Ормузкият проток да бъде наречен "Протокът Тръмп", очевидно в опит да провокира Иран, с който САЩ водят война.

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