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Официално: Внесен е законопроект за забрана на сделката за дизел на Тръмп с Путин

17 октомври 2026, 7:24 часа 3465 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Официално: Внесен е законопроект за забрана на сделката за дизел на Тръмп с Путин

Демократът Грегъри Мийкс, член на Комисията по външни работи на Камарата на представителите на САЩ, внесе законопроект, с който да бъде блокирано споразумението между САЩ и Русия за доставка на дизел. Сделката беше обявена от американския президент Доналд Тръмп след телефонен разговор с руския диктатор Владимир Путин на 9 октомври. Законопроектът да бъде отменена е публикуван на уебсайта на Комисията по външни работи на Камарата на представителите.

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17 членове на Камарата на представителите са посочени като съвносители: 16 демократи и републиканецът Дон Бейкън.

Законопроектът забранява на Американската корпорация за международно развитие (DFC) да инвестира в руска енергетика и енергийни продукти; отменя общи лицензи, издадени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ и забранява издаването на нови лицензи; а също така задължава администрацията на Тръмп да наложи санкции на руския енергиен сектор.

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Конгресмен Грегъри Мийкс заяви, че споразумението между САЩ и Русия няма да намали разходите за американския народ, който вече "плаща за провалената война, която Тръмп реши да започне в Иран", а вместо това ще даде на Путин милиони долари, за да може той "да продължи да убива украински цивилни безнаказано".

Припомняме, че 22 американски конгресмени от Демократическата и Републиканската партии се обърнаха към президента Доналд Тръмп с искане за пълно и незабавно прилагане на "адските" санкции срещу Русия, предвидени в закона на покойния сенатор-републиканец Линдзи Греъм и на сенатора-демократ Ричард Блументал. Всъщност точно на база на този закон Тръмп се възползва от право на изключение, за да сключи сделката с Путин.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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