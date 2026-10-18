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"Огледах задника му, не съм правил това досега": Тръмп за наистина "важните" въпроси

18 октомври 2026, 12:26 часа 1695 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Огледах задника му, не съм правил това досега": Тръмп за наистина "важните" въпроси

Американският президент Доналд Тръмп подробно се спря на телосложението на свой колега политик на предизборен митинг на Републиканската партия - явно въпросът наистина е много значим и сериозно занимава ума и въображението на Тръмп, което го накара да му отдели голямо внимание. Тръмп обстойно запозна публиката със своите впечатления от физиката на сенатор Джон Хъстед, републиканец от Охайо, който се кандидатира за преизбиране. Няма как да не ви запознаем и ние с тези разсъждения на Тръмп, тъй като въпросът очевидно е ключов за президента на най-силната държава в света:

"Той се приближи и много любезно запозна да говори с мен, а аз стоях там и разглеждах задника му. Никога преди не съм правил това. Не, никога преди не съм правил това с мъж. Погледнах задника му, а след това погледнах раменете му, стъпалата му, китките му и челюстта му", сподели развълнуван Тръмп.

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Успокояващо е да се знае, че в момент, когато светът следи войни и високи цени на горивата, впрочем предизвикани от необмислените военни действия на Тръмп в Иран, американският президент намира за необходимо да запознае гласоподавателите си с най-важния приоритет — физическата привлекателност на колегите му от Републиканската партия. Не е ясно как този подробен анатомичен анализ на съпартиеца му ще помогне за решаването на някой от политическите или икономически проблеми пред САЩ и света, но поне сега вече всички знаят, че сенатор Хъстед има силна челюст и безупречни пропорции.

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Всъщност Тръмп ни сподели и друго - оказва се, че той бил преборил бедността затова можел да си позволи да говори каквито си пожелае глупости:

 

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Доналд Тръмп САЩ Джон Хъстед
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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