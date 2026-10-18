"Огледах задника му, не съм правил това досега": Тръмп за наистина "важните" въпроси

Американският президент Доналд Тръмп подробно се спря на телосложението на свой колега политик на предизборен митинг на Републиканската партия - явно въпросът наистина е много значим и сериозно занимава ума и въображението на Тръмп, което го накара да му отдели голямо внимание. Тръмп обстойно запозна публиката със своите впечатления от физиката на сенатор Джон Хъстед, републиканец от Охайо, който се кандидатира за преизбиране. Няма как да не ви запознаем и ние с тези разсъждения на Тръмп, тъй като въпросът очевидно е ключов за президента на най-силната държава в света:

"Той се приближи и много любезно запозна да говори с мен, а аз стоях там и разглеждах задника му. Никога преди не съм правил това. Не, никога преди не съм правил това с мъж. Погледнах задника му, а след това погледнах раменете му, стъпалата му, китките му и челюстта му", сподели развълнуван Тръмп.

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Успокояващо е да се знае, че в момент, когато светът следи войни и високи цени на горивата, впрочем предизвикани от необмислените военни действия на Тръмп в Иран, американският президент намира за необходимо да запознае гласоподавателите си с най-важния приоритет — физическата привлекателност на колегите му от Републиканската партия. Не е ясно как този подробен анатомичен анализ на съпартиеца му ще помогне за решаването на някой от политическите или икономически проблеми пред САЩ и света, но поне сега вече всички знаят, че сенатор Хъстед има силна челюст и безупречни пропорции.

Путин принуди Тръмп да танцува канкан без гащи

Trump: I examined his ass. I never did that with a man before. I examined his ass, and then I looked at his shoulders, his feet. https://t.co/0nHuLY6rYp — Clash Report (@clashreport) October 17, 2026

Всъщност Тръмп ни сподели и друго - оказва се, че той бил преборил бедността затова можел да си позволи да говори каквито си пожелае глупости:

Trump: I can stand up here and bullshit for two hours. https://t.co/R5JMLZ2Cxd — Clash Report (@clashreport) October 17, 2026