Путин принуди Тръмп да танцува канкан без гащи

"Кремъл принуди американския президент Доналд Тръмп да играе по неговата свирка. И не просто да играе, а да танцува диво канкан без гащи" - това са думи дословно на Александър Невзоров, известния руски журналист, публицист, видеоблогър и бивш депутат в руската Държавна дума, обявен от режима на Путин за "чуждестранен агент". Това той каза в неговия подкаст - във видеото по-долу на 5:25 мин.

И още един цитат: "Лесно е да се види, че една много жестока и умела ръка насочва глупавия Дони към бездната".

В същото видео Невзоров казва и, че Путин в ситуацията, в която войната му срещу Украйна не се развива по план, отчаяно се нуждае да всее смут в САЩ. Ако там настанат граждански вълнения - а Тръмп е напълно в състояние да разпали такива, казва Невзоров - тогава на никой в Америка няма да му се занимава с войната в Украйна.

Точно затова Кремъл няма как "да не се възползва от манията за величие" на Тръмп - точно заради неговите действия Русия получава възможност "да разтърси САЩ и да ги извади от играта", казва Невзоров.

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