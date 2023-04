Огромен пожар в завод за преработка на пластмаса в Индиана (ВИДЕО)

Пожарът, който се очаква да продължи да гори дни наред, е причинен от запалил се камион с ремарке, който от своя страна подпалил близка сграда, в която се съхраняваха пластмаса и рециклирани материали.

На 2 000 жители беше наредено да напуснат домовете си заради огромен облак токсичен черен дим в небето.

На живеещите наоколо бе наредено да не отварят прозорците и вратите, както и да вкарат домашни любимци вътре.

A terrible fire occured at a plastic processing plant in the US state of #Indiana.



All fire departments in #Richmond are involved in the elimination of the fire. More than 2,000 people have been evacuated. pic.twitter.com/nng6IXt0oU