Отново стрелба във Вашингтон, петима са ранени (ВИДЕО)

Петима души са ранени при стрелба в американската столица Вашингтон. Инцидентът е станал заради спор. От полицията съобщиха, че са ранени четирима мъже и една жена. Всички са настанени в болница. Неизвестно лице откри стрелба пред нощния клуб в Куинс, ранявайки най-малко 10 души. Обявен е за издирване сив автомобил "Инфинити", който обаче е избягал от местопроизшествието.

Five people Injured in Washington shooting



According to the preliminary version, the shooting in the US capital occurred because of a dispute. The department reported that four men and one woman were injured, all of them were hospitalized.



Previously an unknown person opened… pic.twitter.com/9ADOT3M0oZ