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Палят огън, за да имат вода: Протестиращи хвърляха коктейли Молотов в Мексико (ВИДЕО)

19 октомври 2026, 13:02 часа 1167 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Палят огън, за да имат вода: Протестиращи хвърляха коктейли Молотов в Мексико (ВИДЕО)

Пламъци обхванаха част от сградата на Конгреса на щата Халиско в Гуадалахара, Мексико по време на протести заради замърсена питейна вода, предаде Анадолската агенция и сподели кадри от безредиците. Неделното шествие прерасна в насилие, след като група хора с качулки, за които се твърди, че са взривили експлозиви и са подпалили входовете на сградата на щатския Конгрес. Властите и организаторите на протеста описаха лицата като предполагаеми инфилтратори, които са се присъединили към демонстрацията, за да провокират насилие.

Видеоклипове и репортажи, споделени в социалните мрежи, показват хора, носещи чукове, коктейли Молотов и фойерверки. Разпространяват се и съобщения за грабежи и щети на предприятия. Демонстрантите се дистанцираха от действията на хората с качулки и осъдиха поведението им, отказвайки да продължат шествието, докато отговорните за насилието не се отделят от групата. „В началото група насилствени бандити се опитаха да провокират насилие и хаос, но гражданските организатори ги идентифицираха, отхвърлиха ги и ги изгониха от марша“, написа Лемус в американската социална медийна платформа X.

Има задържани

Съобщава се, че петима души са били задържани, след като са били открити в откраднат пикап, съдържащ бутилки с бензин. Те са заподозрени в подпалване на входове на сградите на щатския Конгрес и Съдебната власт.

Проблемът с водата в Мексико

Жителите на метрополния район на Гуадалахара се сблъскват с проблеми с водоснабдяването от години, съобщавайки за недостиг и черна, неприятно миришеща вода, течаща от крановете им.

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Губернаторът на Халиско Пабло Лемус призна това, което той определи като „безпрецедентна криза с питейната вода“ по-рано този месец, като здравните власти откриха колиформни бактерии във водоснабдяването. ОЩЕ: Опитаха се да съборят Републиката: Макрон осъди безредиците на ученическите протести във Франция (ВИДЕА)

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протест Мексико безводие
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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