Пентагонът обяви институтите "Конфуций" за заплаха за сигурността на САЩ (ВИДЕО)

Пентагонът определи финансираните от Китай културни центрове в университетските кампуси, познати като институти "Конфуций", като заплаха за националната сигурност на САЩ. Това стана ясно след изявление на американския министър на отбраната Пийт Хегсет. Вашингтон отдавна обвинява институтите в това, че са инструменти на китайската пропаганда, и сега е предприел мерки за ограничаване на дейността им.

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Във видеозапис, публикуван в социалните мрежи, Хегсет заяви, че институтите "Конфуций" действат под прикритие в американски университети и че Пентагонът ги е включил в списъка си с институции, които заплашват националната сигурност на САЩ.

"Оказва се, че са се появили 80 нови пропагандни клетки в 30 университета, които използват различни имена и устави, но имат една и съща мисия: да крадат интелектуална собственост и да проникват в съзнанието на американските студенти", заяви Хегсет.

През последните два месеца Пентагонът "систематично закриваше всяка една от тези организации", добави той.

Китайското посолство във Вашингтон не отговори веднага на запитването за коментар, пише БТА.

Secretary of War Pete Hegseth: “The War Department has designated Confucius Institutes as a threat to our national security.” Watch OAN on OAN Live for more updates. https://t.co/ljx1XedmGJ — One America News (@OANN) October 23, 2026