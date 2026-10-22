Ударени кораби край България:

Резил: Екипът на американския военен министър счупи историческа реликва (СНИМКА)

22 октомври 2026, 18:17 часа 777 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Резил: Екипът на американския военен министър счупи историческа реликва (СНИМКА)

Екипът на американския военен министър Пийт Хегсет счупи исторически подов глобус с диаметър приблизително 76 см, използван от командира от Втората световна война и бивш президент на САЩ Дуайт Д. Айзенхауер. По информация на The Washington Post, служители на Хегсет се опитали да преместят реликвата в офиса на секретаря без помощта на специалисти. Пентагонът съхранява два подови глобуса, използвани от Айзенхауер по време на Втората световна война. Единият от тях привлякъл вниманието на Хегсет и той инструктирал екипа си да премести артефакта в офиса му, без да се консултира със специалисти, които боравят с исторически артефакти.

За сметка на генералите: Пентагонът обяви създаването на ново военно командване за бойни системи

Изпускане

По време на преместването глобусът бил изпуснат и ударът пробил оста му. Изданието отбелязва, че преместването на исторически артефакти обикновено се контролира строго от специалисти, които знаят как да боравят с тях. Инцидентът се е случил в началото на февруари по време на частичното затваряне на федералното правителство, което остави специалисти от Центъра за военна история на САЩ в неплатен отпуск. Екипът на Хегсет, неспособен да осигури тяхната помощ, се опитал да транспортира глобуса сам. Според публикацията, информация за инцидента не е била разкривана преди това, защото е била смятана за „срам в Министерството на отбраната“. Инцидентът „моментално се превърнал в източник на клюки и шеги“ в Пентагона, отбелязва вестникът.

Още: Куклите на Тръмп облъчват с всичка сила колко добре се справя - с Украйна, с цените (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пентагон реликва Пийт Хегсет глобус
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес