Резил: Екипът на американския военен министър счупи историческа реликва (СНИМКА)

Екипът на американския военен министър Пийт Хегсет счупи исторически подов глобус с диаметър приблизително 76 см, използван от командира от Втората световна война и бивш президент на САЩ Дуайт Д. Айзенхауер. По информация на The Washington Post, служители на Хегсет се опитали да преместят реликвата в офиса на секретаря без помощта на специалисти. Пентагонът съхранява два подови глобуса, използвани от Айзенхауер по време на Втората световна война. Единият от тях привлякъл вниманието на Хегсет и той инструктирал екипа си да премести артефакта в офиса му, без да се консултира със специалисти, които боравят с исторически артефакти.

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Изпускане

По време на преместването глобусът бил изпуснат и ударът пробил оста му. Изданието отбелязва, че преместването на исторически артефакти обикновено се контролира строго от специалисти, които знаят как да боравят с тях. Инцидентът се е случил в началото на февруари по време на частичното затваряне на федералното правителство, което остави специалисти от Центъра за военна история на САЩ в неплатен отпуск. Екипът на Хегсет, неспособен да осигури тяхната помощ, се опитал да транспортира глобуса сам. Според публикацията, информация за инцидента не е била разкривана преди това, защото е била смятана за „срам в Министерството на отбраната“. Инцидентът „моментално се превърнал в източник на клюки и шеги“ в Пентагона, отбелязва вестникът.

Defense Secretary Pete Hegseth wanted a historic World War II-era globe associated with Dwight D. Eisenhower moved to his Pentagon office. On February 3, his staff tried moving it without professional curators, who were furloughed during a government shutdown. They dropped the globe, puncturing its shell and breaking its rotating mount. The damaged artifact was never relocated. Source: WaPo — Clash Report (@clashreport) October 22, 2026

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