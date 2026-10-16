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Питат го забрави ли, че Путин почна войната в Украйна: Тръмп пак е натясно, иска Израел да се бие с хутите (ВИДЕО)

16 октомври 2026, 21:11 часа 4145 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Питат го забрави ли, че Путин почна войната в Украйна: Тръмп пак е натясно, иска Израел да се бие с хутите (ВИДЕО)

"Искате Зеленски да си ходи. Забравихте ли, че Путин започна войната?": С този въпрос се сблъска американският президент Доналд Тръмп. Той отговори: "Знам детайлите и в някакъв момент ще ги обявя. Не ме интересува нищо друго, освен едно – тази война да свърши" - ОЩЕ: "Превратът на Майдана": Между пряка демокрация, "киевска клика" и "мръсна война"

И разбира се: Путин иска да приключи войната, настоя американският президент, пак внушавайки с думите и тона, че украинският президент Володимир Зеленски не иска - Още: Лукашенко и Песков защитиха Зеленски от Тръмп (ВИДЕО)

Но това беше само началото - Тръмп каза, че нито той, нито Илон Мъск е спирал Starlink за Украйна. "И доколкото разбирам, сега е същото, както е било винаги", добави той за Starlink връзката в Украйна:

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Хутите вместо "украинските хуни"

След като забърка огромна каша в Близкия изток с войната с Иран, която вече предизвиква вторични ефекти - хутите и Саудитска Арабия водят също война, Тръмп пробва да си измие ръцете. Той каза, че щяло да е много полезно за Саудитска Арабия Израел да ѝ помогне военно. Припомняме, че хутите са прокси на Иран, а слухове, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е предложил на Рияд израелска военна помощ, вече излязоха в Израел. Само че саудитският престолонаследник отказал, защото го е страх как ще реагира обществото в страната му - ОЩЕ: Нетаняху е предложил израелски войници да помогнат на Саудитска Арабия срещу хутите

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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