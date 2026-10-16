Питат го забрави ли, че Путин почна войната в Украйна: Тръмп пак е натясно, иска Израел да се бие с хутите (ВИДЕО)

"Искате Зеленски да си ходи. Забравихте ли, че Путин започна войната?": С този въпрос се сблъска американският президент Доналд Тръмп. Той отговори: "Знам детайлите и в някакъв момент ще ги обявя. Не ме интересува нищо друго, освен едно – тази война да свърши" - ОЩЕ: "Превратът на Майдана": Между пряка демокрация, "киевска клика" и "мръсна война"
Q: You want Zelensky out. Have you forgotten that Putin started the war? Trump: I know the details, okay? And at some point, I'll release the details. https://t.co/AAlhlrMt8Q— Clash Report (@clashreport) October 16, 2026
И разбира се: Путин иска да приключи войната, настоя американският президент, пак внушавайки с думите и тона, че украинският президент Володимир Зеленски не иска - Още: Лукашенко и Песков защитиха Зеленски от Тръмп (ВИДЕО)
Trump: Putin wants to end the war. https://t.co/pGYhHG8eKI— Clash Report (@clashreport) October 16, 2026
Но това беше само началото - Тръмп каза, че нито той, нито Илон Мъск е спирал Starlink за Украйна. "И доколкото разбирам, сега е същото, както е било винаги", добави той за Starlink връзката в Украйна:
Q: Was it you or was it Elon Musk who decided to temporarily pause Starlink access for the Ukrainian military? Trump: Well, I don't know if it was anybody, because it wasn't me. And I don't think it was Elon. And from what I understand, it's the same as it's always been. https://t.co/g1OaJs0vhT— Clash Report (@clashreport) October 16, 2026
Хутите вместо "украинските хуни"
След като забърка огромна каша в Близкия изток с войната с Иран, която вече предизвиква вторични ефекти - хутите и Саудитска Арабия водят също война, Тръмп пробва да си измие ръцете. Той каза, че щяло да е много полезно за Саудитска Арабия Израел да ѝ помогне военно. Припомняме, че хутите са прокси на Иран, а слухове, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е предложил на Рияд израелска военна помощ, вече излязоха в Израел. Само че саудитският престолонаследник отказал, защото го е страх как ще реагира обществото в страната му - ОЩЕ: Нетаняху е предложил израелски войници да помогнат на Саудитска Арабия срещу хутите
Q: Do you think that Saudi Arabia should accept the help that Israel is offering to fight the Houthi rebels? Trump: Yeah, I do. I think they will. Israel has been very helpful to Saudi Arabia. https://t.co/4WEtYbLBwq— Clash Report (@clashreport) October 16, 2026