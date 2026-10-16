Лукашенко и Песков защитиха Зеленски от Тръмп (ВИДЕО)

Светът, в който живеем, е опасен, но става и все по-интересен с изненадващи новини. Едва ли някой си е представял, че беларуският диктатор Александър Лукашенко - един от най-близките съюзници на Владимир Путин, и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на практика ще защитават украинския лидер Володимир Зеленски от Доналд Тръмп. Това обаче е факт, който дори не се крие в основните информационни агенции на Беларус и Русия - БелТа и ТАСС.

Лукашенко: Не може Тръмп да диктува кой ще е президент на Украйна!

Лукашенко заяви в петък, че президентът на САЩ Доналд Тръмп не бива да диктува кой да ръководи Украйна, като добави, че решението принадлежи само на украинския народ.

Още: По-малко трудно е да се оправяш с Путин

По време на изявление пред журналисти той бе попитан дали е възможен мир при Володимир Зеленски, след призивите на Тръмп за смяна на ръководството в Киев и обвиненията, че Зеленски е пропуснал няколко възможности да сложи край на войната. „Това не зависи от Тръмп“, заяви диктаторът, цитиран от държавната информационна агенция БелТа. „Украинският народ ще реши кой да бъде президент на Украйна", добави още Лукашенко.

Lukashenko on Ukraine: It's not for Trump to decide who will be president of Ukraine. That's for the Ukrainian people to decide. https://t.co/kJBdzgJHX1 — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Той отбеляза, че Зеленски преди това е обещал да изпълнява само един мандат, като заяви, че трябва да спази този ангажимент и да се изправи пред избирателите, т.е. да има избори. Украинският лидер също иска вот, но само ако Путин прекрати огъня за 60 дни, за да бъдат организирани избори. Кремъл отказва.

„Обещанията трябва да се спазват“, каза Лукашенко. „В този смисъл Тръмп е прав: ако дадеш обещание, трябва да го спазиш. Но няма нужда да се налагат условия. Тръмп не бива да диктува какво трябва да прави Украйна".

Още: Въпрос за Тръмп усмихна Зеленски: Инцидентите в България показват големите рискове за Европа от войната в Украйна (ВИДЕО)

"Но, от друга страна, защо тогава го прави? Защото Зеленски е станал зависим от Съединените американски щати, от самия Тръмп. Може би той ще спре да диктува, но първо Украйна ще бъде лишена от разузнавателна информация, а след това и от оръжие. Неща, от които тя отчаяно се нуждае, и може би не само оръжие. Урокът е - никога не ставайте зависими, особено от великите сили", каза президентът на държава, която се е превърнала в сателит на Руската федерация. "Бъдете приятели с тях. Направете всичко необходимо, за да се уверите, че те поддържат приятелски отношения с вас", допълни Лукашенко.

Lukashenko on Ukraine: Trump should not dictate to Ukraine how it should act. But on the other hand, why does he dictate? Because Zelensky has become dependent on the United States of America, on Trump himself. He may stop dictating, but first Ukraine will be deprived of intelligence, and then of weapons. Things it desperately needs, and perhaps not just weapons. The lesson is: never become dependent, especially on major powers. Be friends with them. Do everything necessary to ensure that they maintain friendly relations with you. — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Лукашенко: Мир в Украйна може да има или тази, или следващата година

Александър Лукашенко също така заяви, че мирът в Украйна може да бъде постигнат или тази, или следващата година. Той посочи, че както Москва, така и Киев имат интерес от прекратяването на войната поради последствията ѝ за двете страни. „И този мир ще дойде. Ако не тази година, то догодина. Напълно съм убеден в това“, бяха точните му думи.

Русия разполага с по-големи военни и икономически ресурси и може да продължи да воюва дълго време, заяви Лукашенко, но добави, че войната нанася тежки щети на икономиката на Руската федерация. „Руснаците разбират това, те са готови за мир“, смята той - нещо, което Владимир Путин не показва по никакъв начин.

Още: WSJ: Зеленски е готов за сделка - спира да цели руските рафинерии за 100 дни в замяна на нещо много ценно

„Що се отнася до украинците – ако тази година не се стремят към мирно уреждане на конфликта, догодина това ще стане още по-трудно, а в крайна сметка може да се окаже невъзможно", каза все пак Лукашенко.

Кремъл: Обсъждането на споразумение без настоящото украинско ръководство е невъзможно, колкото и на човек да му се иска

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също коментира темата, като заяви, че "Русия е на едно мнение с Тръмп по въпроса за нежеланието на Зеленски да поеме отговорност и да предприеме стъпки към мирно разрешаване". Този акцент от прессекретаря на Путин е любопитен, при положение че именно Москва отказва да прекрати войната си и да седне на масата за добросъвестни преговори - доказвала го е неведнъж.

Песков обаче също така подчерта, цитиран от ТАСС, че "обсъждането на споразумение без настоящото украинско ръководство е невъзможно, колкото и на човек да му се иска".

Още: Нали казахте на Зеленски да спре с руските рафинерии: Тръмп сви перките в тв интервю (ВИДЕО)

Кремъл открито се подигра с "енергийното примирие" на Тръмп (ВИДЕО)