Племенницата на Тръмп го разбива в новата си книга - вече има интересни откъси

В своята книга, анонсирана като "спомени без тайни", племенницата на Доналд Тръмп, Мери, описва чичо си и президент на САЩ като лъжец и деспот, съобщава BBC.

Мемоарите са озаглавени "Твърде много и никога недостатъчно: Как семейството ми създаде най-опасния човек на света". Книгата трябва да излезе в продажба на 14 юли, но откъси от нея вече излизат по американските медии, пише БГНЕС. Белият дом отрича нейната версия на нещата. Семейството на Доналд Тръмп стигна до съда, за да спре публикуването, но това не помогна на президента на САЩ.За чичо ѝ, пише Мери Тръмп, "никога нищо не е достатъчно." Поведението му говори за патологичен нарцисизъм. "Това е повече от просто нарцисизъм. По същество Доналд е слаб човек, крехкото му его се нуждае всяка минута от подсилване, защото дълбоко в себе си той знае, че изобщо не е това, което иска да изглежда", смята тя.По нейните думи, характерът на Доналд Тръмп до голяма степен се е формирал под влиянието на баща му - Фред Тръмп-старши, нейния дядо, който непрекъснато е тероризирал баща ѝ, Фред-младши, починал от алкохолизъм, когато Мери е била на 16 години. Тя пише, че Фред Тръмп-старши бил много суров с най-големия си син, когото искал да види като наследник на семейния бизнес с недвижими имоти, но в крайна сметка бил принуден да предаде делото си на втория си син, Доналд. "Дядо го направи с неохота", пише Мери Тръмп."Когато ситуацията се влоши в края на 80-те години, Фред вече не беше в състояние да затвори очи за очевидната неспособност на единия от синовете си. Той нямаше друг избор, освен да разчита на другия. Чудовището, дебнещо вътре в него (Доналд), беше пуснато на воля", пише Мери Тръмп. Белият дом отрича твърдението, че бащата на Доналд Тръмп е бил суров и жесток човек. Президентът винаги е казвал, че отношенията с баща им са били топли и той се е отнасял с него много добре.Мери Тръмп описва подробно как тайно е изнесла от адвокатската кантора 19 кутии с документи, свързани с данъчните дела на чичо ѝ през 90-те години и ги е предала на The New York Times. Вестникът, известен с критичното си отношение към Доналд Тръмп и Републиканската партия, използвал тези материали при подготовка на журналистическо разследване за укрити данъци от американския президент. "През 90-те години съмнителните данъчни схеми, включващи откровена измама, му помогнаха значително да увеличи наследеното от родителите си", пише Мери Тръмп.Според думите ѝ, репортерите на The New York Times се обърнали към нея за съдействие през 2017 година. Тя мислила около месец и най-накрая се решила, като видяла как Доналд Тръмп "прави законите на пух и прах и тъпче слабите и уязвимите". "За мен не е достатъчно да постъпя в доброволческа организация, която помага на сирийските бежанци. Моят дълг – това е да унищожа Доналд!", пише племенницата.Мери Тръмп твърди, че чичо ѝ е платил на приятел да вземе стандартен писмен тест вместо него при постъпването в университета, тъй като той не е бил сред най-добрите студенти в класа и е трябвало да получи много висока оценка на приемния изпит, за да компенсира ниския среден бал, получен в края на училище. "Той наел умен човек, който се прочул с това, че се справя чудесно с всякакви тестове. Доналд никога не е изпитвал недостиг на пари и му е платил подобаващо", пише Мери Тръмп.Белият дом нарича това твърдение лъжа. Бъдещият 45-и президент на САЩ учи във Фордъмския университет в Ню Йорк, след което се прехвърля в бизнес колежа "Уортън" в Университета в Пенсилвания.Според Мери нейният дядо, нюйоркският строителен магнат Фред Тръмп-старши, смазал и развалил и двамата си синове, като не им позволил да развият в себе си и да изживеят целия спектър от човешки емоции. Той искал да види най-големия си син като "акула", затова се ядосал, виждайки го като мек, подигравал се на сина си и му казвал, че само слабите се извиняват. Доналд, който бил седем години по-млад от брат си Фреди, дълго гледал как баща му унижава по-големия му брат и научил основен урок: "Не трябва да бъдеш като Фреди." "Ограничавайки чувствата на Доналд и обявявайки много от тях за неприемливи, баща му изкриви възприятието му за света и наруши способността му да живее в него", заключава Мери Тръмп.Мери Тръмп твърди, че чичо ѝ преди време я е наел да напише автобиографията му, а след това си намерил друга литературна помощничка и я уволнил, без да ѝ плати за вече свършената работа. Книгата, издадена през 1997 г., се фокусира главно върху начина на правене на бизнес, но засяга и личния живот на Тръмп. "Всяка жена, която му е отказвала, е представяна в неговите разкази най-ужасният, грозен и дебел човек, който можете да си представите“, пише Мери Тръмп. Тя твърди, че през 1994 г., докато работила над книгата, чичо ѝ ѝ правел двусмислени комплименти за външността ѝ, докато бил женен за втората си съпруга Мари Мейпълс. Според Мери, Доналд Тръмп е разказал на настоящата си съпруга Мелания, че е предложил на племенницата си работата върху книгата си от съжаление, защото тогава тя била изгонена от колежа за наркотици. Мери казва, че наистина е напуснала училище по това време, но не е приемала наркотици и чичо ѝ представя събитията в благоприятна за себе си светлина, за да изглежда като благодетел.Тя е на 55 години. Има докторска степен по медицинска психология. Баща ѝ, по-големият брат на Доналд Тръмп, е починал през 1981 г. на 42-годишна възраст от сърдечно заболяване, причинено от алкохолизъм. През 2018 г. Белият дом започна кампания срещу злоупотребата с опиати. Президентът заяви, че съдбата на брат му отчасти го е подтикнала към тази идея. В миналогодишно интервю за The Washington Post Доналд Тръмп каза, че съжалява, че семейството му е принуждавало брат му да прави бизнес, към което не е имал склонност. Мери Тръмп досега избягваше широката публичност. След като чичо ѝ спечели изборите през 2016 година, тя туитва: "Най-лошата нощ в живота ми. Трябва да бъдем съдени за това. Жал ми е за страната ми."