По-силен от фентанила: Нова дрога сее смърт в Лос Анджелис

Мощен синтетичен опиоид, за който се смята, че е значително по-силен от фентанил, е свързан с първия потвърден смъртен случай от предозиране в окръг Лос Анджелис , което доведе до спешно предупреждение от здравните власти, съобщи „Индипендънт“, цитирам от БГНЕС. Властите предупредиха, че лекарството, известно като циклорфин, може да спре дишането дори в изключително малки количества и може да се крие незабелязано в незаконните наркотици.

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Веществото е особено опасно, тъй като стандартните тест ленти за фентанил не могат да го открият, което означава, че хората биха могли несъзнателно да консумират опиоида, без да осъзнават, че са били изложени на него. Отделът за обществено здраве на окръг Лос Анджелис потвърди, че фатално предозиране през февруари е първото потвърдено откриване на циклорфин в незаконните наркотични запаси в окръга.

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Откритието повдигна опасения относно потенциалното разпространение на нов опасно силен опиоид, тъй като в Съединените щати продължават да се борят със смъртни случаи от предозиране с наркотици. Цихлорфинът, химически известен като N-пропионитрил хлорфин, е синтетичен опиоид, способен да причини тежка респираторна депресия, потенциално фатално състояние, при което дишането става опасно бавно или спира напълно. Здравните власти твърдят, че лекарството е значително по-силно от фентанила, въпреки че не са предоставили точно сравнение на силата му.

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За разлика от фентанила, циклорфинът не може да бъде идентифициран с помощта на конвенционални тест ленти за фентанил, което създава допълнително предизвикателство за хората. Лекарството може да се смеси с други незаконни вещества без знанието на човек, което увеличава риска от случайно предозиране.

Комбинирането на циклорфин с алкохол, опиоиди, отпускани с рецепта, успокоителни или други лекарства може да направи предозирането още по-опасно. Веществото е открито в няколко форми, включително прахове, фалшиви хапчета с рецепта, течности и скалоподобни кристали.

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Цихлорфинът е идентифициран за първи път на незаконния пазар на наркотици в САЩ през 2024 г. и оттогава е открит в 19 щата, според Министерството на общественото здраве на окръг Лос Анджелис. Друг смъртен случай, свързан с веществото, е регистриран в Северна Калифорния през април. Въпреки че откриванията са по-чести другаде в страната, здравните власти в Лос Анджелис казват, че следят отблизо местното предлагане на лекарства за доказателства, че циклорфинът става все по-разпространен.

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През август Агенцията за борба с наркотиците постави веществото в Списък I, категория контролирани наркотици, които понастоящем нямат приета медицинска употреба и имат висок потенциал за злоупотреба. Агенцията по храните и лекарствата никога не е одобрявала циклорфин за медицинско лечение. Въпреки изключителната ефикасност на лекарството, здравните власти подчертаха, че налоксонът, лекарството, използвано за обръщане на предозирането с опиоиди, може да действа и срещу циклорфин. Въпреки това, може да са необходими многократни дози за възстановяване на дишането. Длъжностните лица призоваха хората, които може да се сблъскат с опиоиди, да носят налоксон, който обикновено се предлага под формата на назален спрей или инжекционно лекарство.