Умен лед разпознава наркотици в питието (ВИДЕО)

Испанският стартъп NarXcup е разработил специален куб, приличащ на лед, който се побира в чаша и може да открива упойващи вещества или наркотици, които тайно се слагат в нечия напитка. Проектът започва, след като близък човек от основателите на стартъпа претърпява подобен инцидент. Екип от лекари, фармацевти и инженери прекарва около пет години в разработването на устройството.
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Реакцията
Когато се открие подозрително вещество, кубът реагира: напитката променя свойствата си, правейки я практически негодна за пиене. Тази защита работи дори когато човек е разсеян и не следи какво се случва с чашата му.
🚫🧪 ¡Alcorcón planta cara a la sumisión química en sus Fiestas Patronales! El Ayuntamiento incorpora los innovadores cubos de Narxcup, un dispositivo capaz de detectar sustancias como la escopolamina en las bebidas. 🔍 ¿Cómo funciona? 1️⃣ Si hay presencia de droga, la membrana del cubo reacciona. 2️⃣ La bebida cambia de color, adquiere un sabor amargo y se gelifica al instante para evitar que se pueda consumir. 3️⃣ Al quedar la sustancia retenida en el gel, la prueba no se degrada y sirve como evidencia legal para acompañar la denuncia en el juzgado. Una innovación clave para unas fiestas más seguras para todos. 🛡️✨ 📲 Infórmate de todos los detalles en https://t.co/snWuvr6yJm #Alcorcon #alcorconhoy #Alcorcón #FiestasDeAlcorcon #SumisiónQuímica— alcorconhoy.com (@alcorconhoy) September 4, 2026
Разработката вече е тествана в барове и на публични събития в Испания. Следващият етап от проекта включва специални чаши със защитено двойно дъно за фестивали, както и версия на устройството с микрочип и Bluetooth. Ако се открие опасно вещество, то автоматично ще изпрати предупреждение до смартфона на собственика.
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Разработчиците се надяват, че технологията ще помогне за намаляване на броя на напитките с наркотици в клубове, барове и фестивали.
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