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Умен лед разпознава наркотици в питието (ВИДЕО)

05 октомври 2026, 20:29 часа 720 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Умен лед разпознава наркотици в питието (ВИДЕО)

Испанският стартъп NarXcup е разработил специален куб, приличащ на лед, който се побира в чаша и може да открива упойващи вещества или наркотици, които тайно се слагат в нечия напитка. Проектът започва, след като близък човек от основателите на стартъпа претърпява подобен инцидент. Екип от лекари, фармацевти и инженери прекарва около пет години в разработването на устройството.

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Реакцията

Когато се открие подозрително вещество, кубът реагира: напитката променя свойствата си, правейки я практически негодна за пиене. Тази защита работи дори когато човек е разсеян и не следи какво се случва с чашата му.

 

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Разработката вече е тествана в барове и на публични събития в Испания. Следващият етап от проекта включва специални чаши със защитено двойно дъно за фестивали, както и версия на устройството с микрочип и Bluetooth. Ако се открие опасно вещество, то автоматично ще изпрати предупреждение до смартфона на собственика.

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Разработчиците се надяват, че технологията ще помогне за намаляване на броя на напитките с наркотици в клубове, барове и фестивали.

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Технологии Наркотици Наука напитка фентанил лед
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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