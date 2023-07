Полицията в Лас Вегас разпространи клип с НЛО след сигнал от граждани (ВИДЕО)

В записа от 911 се чува как хора съобщават, че са видели НЛО, което е паднало от небето и било със силни светлини. Според очевидците, след кацането на въпросния неидентифициран летящ обект, се усетила една особена енергия и се чули множество стъпки.

"С ъгъла на окото си видяхме, че нещо пада от небето и имаше светлини. Когато достигна земята, имаше сериозен контакт и усетихме някаква енергия. След това чухме много стъпки около нас. И след това пред нас се появи някаква фигура, висока около 2,5 метра и зад нея още една. И бяха с големи очи и ни гледаха. Много са големи - 2,5 или 3-метрови. И не са хора, това не са хора.", казва притесненият гражданин, обадил се на 911.

Bodycam records UFO crash landing in a Las Vegas backyard Residents call the police saying a couple of 8ft tall figures with big eyes in their backyard. After that some Black SUVs reported to the area&took aircraft&all video of backyard 👽🛸😲

pic.twitter.com/qmd1GfN7eK