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Преди балотажа в Бразилия: Флавио Болсонаро и Лула да Силва са с изравнени сили

23 октомври 2026, 6:18 часа 746 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Преди балотажа в Бразилия: Флавио Болсонаро и Лула да Силва са с изравнени сили

Бразилският сенатор Флавио Болсонаро и президентът Луис Инасио Лула да Силва са практически с изравнена подкрепа преди балотажа на президентските избори в неделя, сочи проучване на агенция "Датафоля", цитирано от Ройтерс. Най-големият син на бившия президент Жаир Болсонаро би получил 47% от гласовете срещу 46% за действащия президент, според анкетата. Миналата седмица проучване показа 47% подкрепа за по-младия Болсонаро и 45% за Лула, който се бори за нов мандат.

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5% от анкетираните са заявили, че ще гласуват с празна бюлетина. Делът на колебаещите се избиратели е 2%. Проучването се основава на отговорите на 2154 души, анкетирани в периода от 20 до 22 октомври.

Статистическата грешка на проучването е плюс или минус 2 процентни пункта.

Болсонаро, син на крайнодесния експрезидент Жаир Болсонаро, изненадващо изпревари Лула на първия тур на изборите по-рано този месец, припомня БТА.

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Президентски избори Бразилия Луис Инасио Лула Да Силва Флавио Болсонаро
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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