"Ще спечелим в продълженията": Лула да Силва след изненадата на първия тур

Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва, останал неочаквано след консервативния си съперник Флавио Болсонаро на първия тур на президентските избори в Бразилия, призна, че резултатът е бил "неочакван", но заяви увереност, че ще спечели "в продълженията". "Мачът тепърва започва. Сега сме в продълженията и именно там ще убедим бразилския народ", заяви 80-годишният Лула в реч в Сао Пауло малко след приключването на преброяването на гласовете. "Ще видим кой има по-добрия план", подчерта той.

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Победа на Болсонаро би увеличила влиянието на САЩ в Латинска Америка. Ако Лула да Силва спечели, Бразилия ще продължи да поддържа известна дистанция от Вашингтон и да задълбочава отношенията си с Китай.

Флавио Болсонаро също направи изявление пред медиите и малка група свои привърженици пред дома си в Бразилия. Сред тях имаше хора с жълто-зелени фланелки на бразилския национален отбор, както и жена, увита в израелското знаме.

"Бразилия иска промяна. Това е изводът от случилото се днес", заяви Болсонаро. "Това е краят на ерата на Партията на трудещите се", добави той.

И Лула да Силва, и Болсонаро ще разполагат с три седмици, за да привлекат умерените избиратели, които не ги подкрепиха на първия тур.

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Роналдо Каядо и Ренан Сантос, двама от кандидатите, спечелили общо около 5,3 милиона гласа на вчерашните избори, вече заявиха, че няма да подкрепят нито един от двамата на балотажа.

Макар рейтингът на някога много популярния Лула да Силва да се понижи значително по време на третия му мандат, противопоставянето на САЩ му донесе нова подкрепа сред част от избирателите. Той продължава да разполага със силна база от привърженици, които отдават заслуга на социалните му политики за подобряването на живота на милиони бразилци.