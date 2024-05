При обир: Застреляха известен американски актьор (ВИДЕО)

Майката на актьора е потвърдила пред "TMZ" за смъртта на сина си. От полицията на Лос Анджелис по-късно разясниха, че Уактор е бил застрелян около 3 часа през нощта в събота (25 май), след като се е конфронтирал с трима мъже, опитващи се да откраднат катализатора на автомобила му. След сигнал на 911 полиция и линейка са пристигнали на мястото на престъплението, актьорът е бил откаран в болница, но там само е констатирана смъртта му. Заподозряните са избягали с автомобил и се издирват, пише "The Guardian".

"Джони Уактор беше забележително човешко същество", написа агентът му в изявление. "Не просто талантлив актьор, посветен на своето изкуство, но истински морален пример за всички, които го познаваха. Той държеше на здравата работа, упоритостта и на това, че човек никога не трябва да се отказва. Той беше готов да даде ризата от гърба си на всеки. След повече от десет години съвместна работа, Джони ще остави празнина в сърцата ни завинаги.", добавя агентът му.

От екипа на сериала "Централна болница" също написаха официално изявление. "Цялото семейство на "Централна болница" сме с разбити сърца от новината за внезапната кончина на Джони Уактор. Той беше уникален, а работата с него беше удоволствие всеки ден. Мислите и молитвите ни са с неговите близки в тези тежки времена."

The entire General Hospital family is heartbroken to hear of Johnny Wactor’s untimely passing. He was truly one of a kind and a pleasure to work with each and every day. Our thoughts and prayers go out to his loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/2wlIM1TpAB