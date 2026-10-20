Референдум в Канада: В провинцията Албърта гласуваха дали да се отделят от държавата

В западната канадска провинция Албърта приключи гласуването на референдум, в който гражданите трябва да решат дали да се отделят от Канада, предаде Анадолската агенция. Първоначално беше планирано избирателните секции да затворят в 20:00 часа местно време (02:00 GMT във вторник), но гласуването беше удължено на някои места поради забавено отваряне. Според Elections Alberta, около 1,36 милиона жители вече са гласували чрез предварително и специално гласуване.

Бюлетината съдържаше 10 въпроса, като първите девет се отнасяха до имиграцията и конституционните въпроси.

Последният въпрос беше дали Албърта трябва да остане в Канада или нейното правителство трябва да започне правен процес за втори, правно обвързващ референдум за отделяне.

Гласуването не е обвързващо

Самото гласуване е необвързващо и не определя пряко дали Албърта ще напусне Канада. Изборната комисия в Албърта заяви, че бюлетините ще се броят на ръка, като първо ще се брои въпросът за разделяне.

Неофициалните резултати се очакват в рамките на 48 часа след затварянето на секциите, докато официалните резултати са насрочени за 29 октомври.

Албърта не е първата провинция, която иска независимост

BBC припомня в свой материал, че канадската провинция Квебек е провела два референдума за независимост, през 1980 и 1995 г. И двата са били неуспешни, въпреки че вторият е бил изключително оспорван - страната, която гласуваше „против“, спечели, като се промъкна с едва 50,58% от гласовете.

Поддръжниците на независимостта на Албърта не крият факта, че черпят вдъхновение от провинцията, в която преобладаващо живеят френскоговорящи. ОЩЕ: Канада вика и Великобритания в икономическия съюз с ЕС