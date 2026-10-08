По решение на Хегсет: Разстрелват публично осъден на смърт за убийството на 13 американски военнослужещи (ВИДЕО)

Нидал Малик Хасан, застрелял 13 американски военнослужещи през 2009-а година, ще бъде разстрелян от отряд за екзекуции на американската армия на 3 декември тази година. Изпълнението на смъртната присъда ще бъде публично, обяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет. Той защити това решение с мотива, че "хората трябва да разберат, че има сериозни последствия от действията".

Hegseth says Nidal Hasan's execution will be public because "people need to understand that there are serious consequences." https://t.co/buZpJ8hGlc — Clash Report (@clashreport) October 8, 2026

Мястото на екзекуцията ще бъде на същото място, на което Хасан е открил стрелбата, а именно базата Форт Худ, става ясно от писма, изпратени до семействата на жертвите. Това ще бъде първата военна екзекуция в САЩ от 1961 г. Последният екзекутиран военнослужещ е редник Джон Бенет, обесен във Форт Ливънуърт през април 1961 г. Говорителят на Пентагона Шон Парнел оповести, че разстрелът е бил препоръчан от министъра на войната Пийт Хегсет и одобрен от президента Тръмп.

Нападението във Форт Худ

На 5 ноември 2009 г. Хасан, който по това време е майор и армейски психиатър, открива огън в център за подготовка на военнослужещи във Форт Худ. При стрелбата са убити 13 души, а 32 са ранени. Нападението е най-смъртоносното срещу американска военна база на територията на САЩ.

Още: Безпрецедентен ход: Тръмп одобри разстрел за извършител на кървавото масово убийство

През август 2013 г. военен съд признава Хасан за виновен по 13 обвинения в предумишлено убийство и 32 обвинения в опит за предумишлено убийство. На 28 август същата година съдът му налага смъртна присъда.

Още: Тръмп връща екзекуциите чрез разстрел

Хасан е задържан във военния затвор във Форт Ливънуърт, Канзас. Одобрението на Тръмп задейства процедурата по изпълнение на присъдата, но не означава незабавна екзекуция. Според Асошиейтед прес защитата може да поиска ново разглеждане на случая във федералния съд, което би могло да отложи изпълнението с години.

Още: След неуспешната екзекуция в Тенеси: Криста Пайк е в съзнание и говори