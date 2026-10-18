Рубио: Путин така и така ще си продаде дизела, да го вземем ние. Украйна няма Starshield, това е различно от Starlink (ВИДЕО)

Даваме на Путин нещо, той не ни дава нищо - с този въпрос се сблъска американският държавен секретар Марко Рубио. Питането касае дизеловата сделка на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския диктатор Владимир Путин - ОЩЕ: Официално: Внесен е законопроект за забрана на сделката за дизел на Тръмп с Путин
Отговорът на Рубио е знаменит - той Путин така или иначе щял по един или друг начин да го продаде този дизел. "Дизелът, който Путин щеше да продава, щяха да го направят достъпен за световния пазар по един или друг начин. Единствената разлика е колко от него щяха да получат Съединените щати", каза американският държавен секретар и добави, че не било прецедент да се забавят санкции (т.нар. "адски санкции"):
Q: There's a criticism that we're basically giving Putin something for nothing. We're giving Putin these freebies. What's your response? Rubio: That diesel is going to be sold one way or the other. The diesel that Putin was going to sell, they were going to make it available to the global market one way or the other. The only difference is how much of it the United States was going to get.— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
На Рубио беше казано, че сенаторът-републиканец Тед Круз също е критикувал решението на Тръмп да спре "адските санкции" от закона на Линдзи Греъмп с думите "голяма грешка". Държавният секретар на САЩ веднага отвърна, че това не било окончателно спиране на закона, а Тръмп искал да си даде 60 дни да помисли какъв ще е ефектът от санкциите в световен мащаб. Законопроектът беше готвен от февруари-март, 2025 година - интересно дали за толкова време не е имало анализ какви ще са последствията, ако сега вече влезлият в сила закон бъде приложен - ОЩЕ: Тръмп окончателно предаде Украйна и Европа: Блокира "адските" санкции срещу Русия
Q: On the sanctions waivers on Russia, Senator Ted Cruz today called it a big mistake that only serves to benefit Putin. I'm wondering what your response is to that. Rubio: The problem is these sanctions were not just sanctions on Russia. They include tariffs on a number of countries, India, for example, and others. And so I think the president wants to take the 60-day period of time to sort of analyze what imposing both sanctions and tariffs will mean to the global economy and even to the U.S. economy. I think when the bill was passed, one of the reasons the waivers were put in there was the understanding that they would need some period of time to study this, given all the different things that are going on in the world right now.— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
А вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс намери кой е виновен за скъпите горива - Байдън бил, затворил бил много капацитет на американски рафинерии. Но и Иран стреляли по корабите в Ормузкия проток - Тръмп това не го признава и хвърля вината само на украинските далекобойни удари по руските рафинерии.
JD Vance: The biggest reason why gas prices are so high is because when Joe Biden was president, we had about 20% of American refining capacity that went offline. Reporter: It's almost been two years. At a certain point, it becomes your economy, not Joe Biden's economy. https://t.co/ZcLz0GSdd6— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
Рубио реши да добави и, че Starshield всъщност не е бил даван като услуга на Украйна и украинският президент Володимир Зеленски не знаел какво говори, защото това била услуга само за американските военни. Украйна иска достъп, за да осъществява удари в Русия, но няма такъв - Starlink и Starshield са различни услуги. "Не беше нарочно, никой в САЩ не е наредил скоростта на Starlink да бъде ограничена. Но това, което знам, е, че всичко е възстановено както беше" - ОЩЕ:
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“I'm not sure Zelensky knows what he's talking about”: Rubio denies White House role in Starlink slowdown The US secretary of state insists no one ordered Starlink speeds to be reduced in Ukraine. “It sort of happened,” he said, adding that service has reportedly been restored. Rubio then shifted the focus to Starshield, a separate military system Ukraine wants access to for deep strikes inside Russia. He confirmed that talks are ongoing but that Ukraine still has no access. Worth noting: Rubio spent much of his answer explaining Starshield instead. He categorically denied US involvement but never explained what actually caused the disruption.— NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2026