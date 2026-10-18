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Рубио: Путин така и така ще си продаде дизела, да го вземем ние. Украйна няма Starshield, това е различно от Starlink (ВИДЕО)

18 октомври 2026, 13:28 часа 1346 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Рубио: Путин така и така ще си продаде дизела, да го вземем ние. Украйна няма Starshield, това е различно от Starlink (ВИДЕО)

Даваме на Путин нещо, той не ни дава нищо - с този въпрос се сблъска американският държавен секретар Марко Рубио. Питането касае дизеловата сделка на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския диктатор Владимир Путин - ОЩЕ: Официално: Внесен е законопроект за забрана на сделката за дизел на Тръмп с Путин

Отговорът на Рубио е знаменит - той Путин така или иначе щял по един или друг начин да го продаде този дизел. "Дизелът, който Путин щеше да продава, щяха да го направят достъпен за световния пазар по един или друг начин. Единствената разлика е колко от него щяха да получат Съединените щати", каза американският държавен секретар и добави, че не било прецедент да се забавят санкции (т.нар. "адски санкции"):

На Рубио беше казано, че сенаторът-републиканец Тед Круз също е критикувал решението на Тръмп да спре "адските санкции" от закона на Линдзи Греъмп с думите "голяма грешка". Държавният секретар на САЩ веднага отвърна, че това не било окончателно спиране на закона, а Тръмп искал да си даде 60 дни да помисли какъв ще е ефектът от санкциите в световен мащаб. Законопроектът беше готвен от февруари-март, 2025 година - интересно дали за толкова време не е имало анализ какви ще са последствията, ако сега вече влезлият в сила закон бъде приложен - ОЩЕ: Тръмп окончателно предаде Украйна и Европа: Блокира "адските" санкции срещу Русия

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А вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс намери кой е виновен за скъпите горива - Байдън бил, затворил бил много капацитет на американски рафинерии. Но и Иран стреляли по корабите в Ормузкия проток - Тръмп това не го признава и хвърля вината само на украинските далекобойни удари по руските рафинерии.

Рубио реши да добави и, че Starshield всъщност не е бил даван като услуга на Украйна и украинският президент Володимир Зеленски не знаел какво говори, защото това била услуга само за американските военни. Украйна иска достъп, за да осъществява удари в Русия, но няма такъв - Starlink и Starshield са различни услуги. "Не беше нарочно, никой в САЩ не е наредил скоростта на Starlink да бъде ограничена. Но това, което знам, е, че всичко е възстановено както беше" - ОЩЕ:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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