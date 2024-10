Руските ботове се събудиха за изборите в САЩ: Реалността в мрежата на Мъск

Стотици очевидно проруски профили на ботове в социалната мрежа "Х" (Twitter) усилено прокарват дезинформация за демократите и специално за Камала Харис в навечерието на президентските избори в САЩ (5 ноември). Това констатира екип от изследователи, работещ в неправителствения проект American Sunlight Project (ASP).

Схемата, по която работят ботовете, е следната - те светкавично препубликуват и разпространяват прокремълска пропаганда, съдържание с тези против Харис и тези в подкрепа на Доналд Тръмп. В рамките на изследването са проучени 1200 профила, които към юли, 2024 година, са генерирали над 100 000 000 публикации. Някои от тях са успели да останат активни за 15 години, посочва AFP едно от заключенията на доклада.

Един от профилите, създаден през 2020 г., популяризира лъжата, че Харис е признала, че ще бъде "марионетка" на президента на Украйна Володимир Зеленски, ако бъде избрана за президент. Той прокламира и, че Белият дом настоява за смяна на режима в Ливан, възползвайки се от неотдавнашните атаки на Израел срещу "Хизбула" - такава позиция на администрацията на Джо Байдън няма.

Друг профил, създаден през 2011 г., сподели публикация от Илон Мъск – който подкрепи Тръмп и прокара развенчаното твърдение, че мигранти са били "внасяни" в Съединените щати, за да се манипулират изборите на 5 ноември.

Elon Musk: As you can see, I'm not just Maga, I'm dark Maga. pic.twitter.com/ClYxEsW11N