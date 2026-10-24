САЩ глобиха авиокомпания с 320 000 долара за полети над Ирак

Американското министерство на транспорта наложи глоба от 320 000 долара на нидерландската авиокомпания KLM за полети над Ирак, изпълнявани под кода на американската Delta Air Lines в нарушение на ограниченията за използване на иракското въздушно пространство, съобщиха нидерландски медии. Между януари 2022 г. и май 2025 г. KLM е извършила над 100 такива полета. Ограниченията са наложени от Федералното управление за гражданска авиация на САЩ заради рисковете за сигурността.

ОЩЕ: Заради войната: Кои авиокомпании спряха полети в Близкия Изток

Полетите са били изпълнявани по споразумение за споделяне на кодове, известно като "кодшеър". При него един полет се предлага от няколко авиокомпании под техни собствени кодове и номера, но се изпълнява от един превозвач.

"Не се колебаем да потърсим отговорност от всяка авиокомпания, която не спазва правилата на агенцията. Безопасността на пътниците е на първо място, без изключения", заяви американският министър на транспорта Шон Дъфи.

Санкционирана е и сестринската авиокомпания Air France, която е извършила около 30 полета над Ирак под кода на Delta Air Lines. Общият размер на глобите за двете европейски авиокомпании е 425 000 долара.