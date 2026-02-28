Заради войната: Кои авиокомпании спряха полети в Близкия Изток

Отмяната на полетите на много авиокомпании по света, се дължи на ескалацията на напрежението между Израел и Иран тази сутрин и последвалото затваряне на въздушното пространство над Израел за граждански полети. Американският президент Доналд Тръмп тази сутрин потвърди, че Израел и САЩ нанасят съвместно удари по Иран, а в отговор Иран извърши ракетна атака срещу щаба на Пети американски флот в Бахрейн. Иранската армия обяви, че е извършила нападения срещу още три американски военни бази в Близкия изток - в Катар, Кувейт и ОАЕ.

“България Еър“ и “Уиз еър“

"България Еър" съобщи на интернет страницата си, че поради извънредната ситуация в Близкия Изток е получено официално съобщение от летищните власти в Израел и всички полети на авиокомпанията до и от Тел Авив са анулирани до 2 март включително.

Всички пътници от полети FB571/2 и FB573/4 от и до Тел Авив, планирани за изпълнение до 2 март включително, ще бъдат уведомени своевременно.

Снимка Пресцентър WizzAir

БТА припомня, че "Уиз еър" съобщи днес, че във връзка с последната ескалация на ситуацията със сигурността в Иран, преустановява всички свои полети от и до Израел, Дубай, Абу Даби и Аман. Мярката влиза в сила незабавно и ще продължи до 7 март включително.

“Търкиш еърлайнс“, “Луфтханза“ и “СУИС“

Турският национален авиопревозвач "Търкиш еърлайнс" ("Turkish Airlines") обяви, че спира полетите си до Ливан, Сирия, Ирак, Иран и Йордания до 2 март, след като някои от страните в Близкия изток затвориха въздушното си пространство.

Германската авиокомпания "Луфтханза" (Lufthansa) също обяви, че преустановява всички полети до и от Тел Авив, Бейрут, Аман, Ербил и Техеран до 8 март. Полетите ѝ до и от Дубай и Абу Даби този уикенд също са отменени, съобщиха световните агенции.

По-малкият превозвач "СУИС" (SWISS), част от групата на "Луфтханза", спира полетите си от и до Тел Авив до 7 март, като са засегнати общо 14 полета, съобщиха от компанията.

Снимка Getty Images

"Предвид затварянето на няколко въздушни пространства във връзка с настоящата ситуация, ние също така решихме да отменим полетите, планирани за днес и утре между Цюрих и Дубай", добавиха от "СУИС".

"Ер Франс - Ка Ел Ем", "Върджин Атлантик Еъруейс" и "Бритиш еъруейз"

"Ер Франс - Ка Ел Ем" (Air France-KLM) също отмени полетите до и от Тел Авив и Бейрут, насрочени за събота. Нидерланската авиокомпания "Ка Ел Ем" (KLM), част от групата, отмени полета от Амстердам до Тел Авив за събота, като възнамерява да спре да изпълнява този маршрут.

Британската авиокомпания "Върджин Атлантик Еъруейс" (Virgin Atlantic Airways) заяви, че временно ще избягва иракското въздушно пространство, което ще доведе до някои пренасочвания и отмяна на един от полетите ѝ днес.

Друг британски превозвач - "Бритиш еъруейз" (British Airways) отмени полетите си до Тел Авив и Бахрейн до вторник, 3 март, както и днешен полет до Аман, Йордания.

"Норуиджън Ер", "Ер Алжери" и "Джапан Еърлайнс"

"Норуиджън Ер" (Norwegian Air) спря полетите си до и от Дубай до 4 март включително, казаха от компанията за Франс прес.

"Безопасността е наш абсолютен приоритет", каза пред агенцията Шарлот Холмберг, директор по комуникациите в компанията, като добави, че около сто пътници ще бъдат засегнати от отмяната на полетите.

Алжирските авиолинии "Ер Алжери" (Air Algerie) също съобщи, че анулира полетите за днес до Аман, Дубай и Доха, съобщиха алжирските медии.

Снимка Getty Images

Отменен е и днешен полет на японския превозвач "Джапан Еърлайнс" (Japan Airlines) от Токио до Доха, както и обратен полет на 1 март, съобщи Никей.

"Еър Индия" и "Росавиация"

Авиокомпания "Еър Индия" (Air India), собственост на конгломерата "Тата груп" (Tata Group), обяви че спира всичките си полети към Близкия Изток след ударите срещу Иран.

"Поради ситуацията в Близкия изток всички полети на "Еър Индия" до всички дестинации в Близкия изток биват преустановени", обяви компанията в съобщение в "Екс" (X).

Във връзка с ударите срещу Иран руският авиационен регулатор "Росавиация" обяви в изявление, че всички търговски полети от Русия до Иран и Израел са спрени "до второ нареждане", предаде ТАСС.

Затворени въздушни пространства

Поради затварянето на въздушното пространство на Катар, Ирак, Кувейт, Бахрейн и частичното затваряне на въздушното пространство на Обединените арабски емирства, "Росавиация" е инструктирала руските авиокомпании да използват "алтернативни маршрути" през трети страни, за да изпълняват полетите си до Персийския залив.

Тази сутрин Израел затвори въздушното си пространство за граждански полети, обяви министърът на транспорта Мири Регев след началото на ударите срещу Иран.

"Поради развитието на ситуацията в областта на сигурността Министерството на транспорта нареди на директора на Гражданската авиационна администрация да затвори въздушното пространство на Израел за граждански полети", заяви министърът в съобщение.

По-рано днес от сирийския орган за гражданска авиация заявиха, че затварят въздушното пространство в Южна Сирия, в близост до границата с Израел, за 12 часа.

"Въздушните южни коридори ще бъдат затворени (...) от събота 12:00 часа местно време (11:00 ч. бълг. време) в продължение на дванадесет часа", пише в съобщение на сирийския орган.

Данни на уебсайта за проследяване на въздушния трафик "ФлайтРадар 24" (FlightRadar24) сочат, че днес не се извършват полети над въздушното пространство над Иран и Ирак.