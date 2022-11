САЩ обявиха нова военна помощ за Украйна

Новият пакет от военна помощ на САЩ за Украйна включва ракети за системите за ПВО Hawk, четири системи за ПВО Avenger, допълнителни боеприпаси за HIMARS. САЩ ще проведат следващата седмица консултации с участието на други страни относно координирането на военната помощ за Украйна.

Още за случващото се в Украйна – четете тук

The USA announced a new military aid package for Ukraine:



▪️Rockets for Hawk air defense systems.

▪️Air defense systems Avenger.

▪️Ammunition for HIMARS.

▪️21,000 155-mm artillery shells.

▪️500 high-precision 155-mm artillery shells.

▪️10,000 120-mm mortar mines;. pic.twitter.com/WAB5WfsAEA