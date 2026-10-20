САЩ са близо до споразумение с Русия за освобождаване на затворени американци

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е пред сключване на сделка с Москва, която ще доведе до освобождаването на множество американци от ареста в Русия, съобщиха двама американски служители и още един източник, запознат с въпроса, съобщи ABC News. Специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, ръководят преговорите, за които се твърди, че са в последния си етап. Длъжностните лица предупреждават, че макар условията на споразумението да се уточняват, нищо не е финализирано и все още е възможно то да не се материализира или обхватът му да се промени.

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Новината за потенциалната сделка идва, когато се очаква Уиткоф да пътува до Москва тази седмица след срещата си с украинския президент Володимир Зеленски в Осло, Норвегия, съобщи официален представител. В понеделник Тръмп говори за отношенията си с Русия, заявявайки, че „се опитва да вземе заложник, когото страната преследва от дълго време“, вероятно визирайки Хъбард. „Да видим какво ще се случи. Това ще стане скоро“, коментира Доналд Тръмп.

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Във вторник заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков беше попитан за потенциална размяна на затворници между Русия и САЩ. „Диалогът по всички тези въпроси продължава чрез каналите на разузнавателните служби“, каза той. Белият дом отказа коментар по въпроса.

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Не е ясно какво може да получи Русия в замяна на освобождаването на американски граждани. Въпреки това, през последните дни Тръмп взе множество политически решения, считани за благоприятни за Москва, включително отмяна на наложените санкции, насочени към руски служители и олигарси, предвидени в законопроект, който Тръмп подписа миналия месец, след като той беше приет с голямо мнозинство в Конгреса. Тръмп също така увеличи натиска върху Украйна да спре атаките срещу руски енергийни обекти, припомня ABC News. В момента най-малко осем американци са задържани в Русия.