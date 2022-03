САЩ със санкции срещу ракетната програма на Северна Корея

Той посочи руските Ardis Group of Companies LLC (Ardis Group) и PFK Profpodshipnik LLC. Севернокорейското образувание, на което са наложени санкции, е посочено като Втората академия за природни науки (Second Academy of Natural Science Foreign Affairs Bureau).

Освен това санкции бяха наложени и на руския гражданин Игор Александрович Мичурин и на севернокорейския гражданин Ри Сун Чол, съобщи Държавният департамент.

Съобщението за санкциите беше направено в същия ден, в който Северна Корея съобщи, че е тествала нов, мощен тип междуконтинентална балистична ракета.

"Тези мерки са част от продължаващите ни усилия да възпрепятстваме способността на КНДР да развива ракетната си програма и подчертават негативната роля, която Русия играе на световната сцена като разпространител на програми, пораждащи безпокойство", заяви в изявление говорителят на Държавния департамент Нед Прайс, наричайки Северна Корея с инициалите на официалното ѝ име.

Съединените щати наложиха санкции и на Zhengzhou Nanbei Instrument Equipment Co Ltd за това, че е доставила на Сирия оборудване, контролирано от режима за неразпространение на химически и биологични оръжия, известен като Австралийската група. Държавният департамент заяви, че санкциите срещу китайското дружество подчертават недостатъците на Пекин в прилагането на експортния контрол и резултатите му в областта на неразпространението на оръжия.