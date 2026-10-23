Войната в Украйна:

САЩ удрят отново Иран още този уикенд?

23 октомври 2026, 21:25 часа 666 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
САЩ удрят отново Иран още този уикенд?

САЩ могат да нанесат удар по Иран още този уикенд, заяви американски дипломат на фона на засилващите се заплахи от страна на Вашингтон и Израел. „Възможно ли е да има удар още този уикенд? Абсолютно“, каза Том Барак, посланик на САЩ в Турция и специален пратеник по въпросите на Сирия, който не се занимава пряко с Иран. Той направи този коментар в отговор на въпрос на израелското военно радио.

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„Позицията на президента Доналд Тръмп е напълно ясна. Той е отворен за споразумение и е готов за преговори. Вече от месеци сме на масата за преговори“, заяви Барак, цитиран от АФП и БГНЕС.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, пред когото предстоят избори на 27 октомври, многократно каза през последните дни, че се стреми да свали режима в Иран след две мащабни бомбардировъчни кампании срещу страната от миналата година насам.

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Тръмп също даде сигнали, че е готов да възобнови ударите срещу Иран след продължителния застой в дипломатическите преговори, въпреки че по-рано заяви, че това няма да се случи преди междинните избори за Конгреса на САЩ на 3 ноември.

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САЩ удари война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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