САЩ удрят отново Иран още този уикенд?

САЩ могат да нанесат удар по Иран още този уикенд, заяви американски дипломат на фона на засилващите се заплахи от страна на Вашингтон и Израел. „Възможно ли е да има удар още този уикенд? Абсолютно“, каза Том Барак, посланик на САЩ в Турция и специален пратеник по въпросите на Сирия, който не се занимава пряко с Иран. Той направи този коментар в отговор на въпрос на израелското военно радио.

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„Позицията на президента Доналд Тръмп е напълно ясна. Той е отворен за споразумение и е готов за преговори. Вече от месеци сме на масата за преговори“, заяви Барак, цитиран от АФП и БГНЕС.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, пред когото предстоят избори на 27 октомври, многократно каза през последните дни, че се стреми да свали режима в Иран след две мащабни бомбардировъчни кампании срещу страната от миналата година насам.

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Тръмп също даде сигнали, че е готов да възобнови ударите срещу Иран след продължителния застой в дипломатическите преговори, въпреки че по-рано заяви, че това няма да се случи преди междинните избори за Конгреса на САЩ на 3 ноември.