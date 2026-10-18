След обърната лодка и ухапвания от акули: Спасиха десетки, издирването на още пострадали продължава

Американски и мексикански екипи продължават издирването на 11 души след преобръщането на лодка край полуостров Баха Калифорния в Мексико, предаде Асошиейтед прес. Шестнадесет мексикански граждани са спасени в петък, като няколко от тях са получили тежки наранявания, характерни за ухапвания от акули, съобщи Бреговата охрана на САЩ. Още: Корабокрушение край Крит: Най-малко 18 мигранти загинаха

Тежки наранявания

„Няколко от спасените лица са имали тежки наранявания, характерни за ухапвания от акули, и Бреговата охрана им е оказала животоспасяваща първа помощ по пътя към Сан Диего“, посочи службата в изявление от събота. Според оцелелите на борда е имало 27 души. Лодката е потънала на около 225 км западно от мексиканския град Енсенада, извън американските води.

Сигналът за бедствие е подаден около 01:00 часа местно време в петък, съобщи лейтенант Сантяго Тамбурини от Бреговата охрана. Спасителен хеликоптер е достигнал мястото около два часа по-късно. На екипажа, включващ спасителен плувец, са били необходими приблизително 90 минути, за да извади 16-те души от водата.

В издирването участват Бреговата охрана и Военноморските сили на САЩ с подкрепата на мексиканските военноморски сили. Районът се претърсва с хеликоптери, самолет, катер и военен кораб.

Мексиканското консулство в Сан Диего потвърди, че всички спасени са мексикански граждани. Американската Агенция за митническа и гранична защита разследва случая и разпитва оцелелите.

Според Бреговата охрана районът се използва често от контрабандисти, но е посещаван и от риболовни и развлекателни плавателни съдове. В предоставената информация не се уточнява целта на пътуването.

През последните години по маршрута от Мексико към Калифорния имаше няколко смъртоносни инцидента с лодки, превозващи мигранти. През май 2025 г. най-малко трима души загинаха при преобръщане на лодка на около 56 км северно от американско-мексиканската граница.

През 2023 г. осем души загинаха край Сан Диего, след като една от две лодки, приближаващи плаж в гъста мъгла, се преобърна в прибоя.

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