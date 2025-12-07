Корабокрушение край Крит: Най-малко 18 мигранти загинаха

Надуваема лодка, превозваща най-малко 20 мигранти, се преобърна в събота край югоизточния бряг на Крит, което доведе до потвърдени 18 смъртни случая, пише гръцкото издание Kathimerini. Местните медии съобщиха, че надуваемата лодка е била открита от преминаващ турски търговски кораб на 26 мили южно от остров Хриси - известен още като Гайдурониси - край Крит. Ветровете в района са умерени.

Все пак има спасени

Двама души бяха спасени. Спасителна операция все още продължава; участват кораб и самолет на европейската гранична агенция Frontex, хеликоптер и три търговски кораба. ОЩЕ: Един мигрант загина при корабокрушение край Крит

Скорошни инциденти с мигранти

Припомняме, че на 17 ноември кола, превозваща нелегални мигранти, падна в дере в североизточната част на гръцкия регион Тракия.

Загинал е един човек, ранени са трима. Ранените са извадени от колата от пожарникари и откарани в болници в градовете Комотини и Солун. Самоличността на лицата все още не е установена, съобщи тогава полицията.

В края на октомври пък най-малко четирима мигранти загинаха, а седем бяха спасени след като са претърпели корабокрушение в района на гръцкия остров Лесбос в източната част на Егейско море.

Гърция е ключова входна точка за хора от Близкия изток, Африка и Азия, които търсят по-добър живот в Европейския съюз. Досега по-голямата част са преминавали с малки лодки от Турция.Припомняме, че само за първите 9 месеца на 2024 година имаше има 25% увеличение на пристигащите бежанци в сравнение с 2023 г., или около 37 000 души. Кола с мигранти се преобърна в дере близо до България