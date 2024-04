Торнадо в САЩ уби четирима души, сред които и бебе (ВИДЕО)

Торнадо уби четирима души в Оклахома, включително бебе в неделя. Лошото време събори сгради в сърцето на един провинциален град и рани най-малко 100 души в целия щат, съобщи Associated Press.

Devastating tornadoes destroyed homes and businesses in Nebraska and Iowa, leaving thousands without power. pic.twitter.com/5DbUI8wb8Y

Повече от 20 000 души все още бяха без електричество часове след началото на торнадото късно вечерта в събота. Разрушенията бяха големи в Сулфур, град с около 5000 жители, където торнадо смачка много сгради в центъра, разхвърли коли и автобуси и помете покривите на къщи, допълва Associated Press. ОЩЕ: Мощно торнадо удари САЩ (ВИДЕО)

Опустошителни торнада унищожиха домове и предприятия в Небраска и Айова, пише и USA Today.

Торнадото започна още в петък следобед близо до Линкълн, Небраска. Индустриална сграда в окръг Ланкастър, в която имаше 70 души, беше ударена от явлението, като това доведе до нейното срутване. Няколко души бяха блокирани, но всички бяха евакуирани. Тримата човека са ранени, но няма опасност за живота им. ОЩЕ: Колкото топка за тенис: Градушка в Китай след торнадото (ВИДЕО)

OKLAHOMA 🚨 Footage of the destruction following tornadoes over the weekend. @accuweather pic.twitter.com/VgjceDetub