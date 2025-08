САЩ: След санкциите на Тръмп, Русия няма да има нито приятели, нито търговски партньори (ВИДЕО)

„Русия няма да има нито приятели, нито търговски партньори, след като Тръмп наложи опустошителни санкции“, казва посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър. Той твърди, че ако Кремъл откаже примирие, Путин ще остане без средства да продължи войната.

“Russia will have neither friends nor trading partners once Trump imposes devastating sanctions,” says US Ambassador to NATO Matthew Whitaker. He argues that if the Kremlin refuses a ceasefire, Putin will be left without funds to continue the war. Whitaker says new sanctions will… pic.twitter.com/L0kQ9ryInr