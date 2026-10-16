Трагедия в Орегон: Непълнолетен откри стрелба в училище, има загинали (ВИДЕА)

Момче на 16 години откри стрелба в начално училище в град Бенд, щата Орегон, като уби три деца и учител, преди да бъде прострелян от човек, който се е намирал на мястото и го е последвал вътре в училището, съобщиха местните власти. Заподозреният е бил открит мъртъв в сградата на училището минути след като е бил подаден първият сигнал, заяви началникът на полицията в Бенд Майк Кранц.

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Убитите деца са на 5, 8 и 11 години. Дете на 7 години и 54-годишен учител са били ранени и са откарани в болница в критично състояние.

Paramedics seen staging at Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon amid reported active shooter situation. https://t.co/9KnGY4LIEv — Noteworthy News (@newsnoteworthy) October 15, 2026

Нападателят, идентифициран като жител на Бенд, нахлул в училището, стреляйки по заключените врати, съобщиха от полицията. Той бил прострелян и лежал на земята в сградата малко след пристигането на полицейските служители.

Човекът, подал първия сигнал на телефон 911, се е намирал в автомобил близо до началното училище "Силвър Рейл". Той съобщил, че някой стреля по него с дългоцевно оръжие. След това са постъпили сигнали и от хора, намиращи се в училището.

От полицията заявиха, че не знаят дали нападателят е познавал някого в училището и дали самият той е учил там. Според представител на правоохранителните органи, запознат с разследването, нападателят е използвал пушка помпа, закупена от майка му.

По данни на Департамента по образованието в щата Орегон към миналата година в началното училище са били записани 459 ученици.

BREAKING: Mass Shooting at Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon. 5 people killed, including 3 children, an adult and the suspect. Yes, this is a gun problem. This doesn’t happen anywhere else in the world like it does in America. VOTE! https://t.co/QOhcC2k2HZ — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 15, 2026