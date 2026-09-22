Ученик стреля с пушка в гимназия в Западна Турция, има ранени (ВИДЕО)

Турската полиция е арестувала родителите и дядото на 15-годишен ученик, заподозрян като извършител на днешното въоръжено нападение в професионално-техническа гимназия “Инджи Юзмез” в община Тургутлу в град Маниса, Западна Турция. При стрелбата бяха ранени 11 ученика. Заподозряният младеж също е арестуван, съобщи турският министър на правосъдието Акън Гюрлек пред турската държавна телевизия ТРТХабер.

11 people injured in shooting near a school in Turkey



In the city of Manisa, a 15-year-old student opened fire on his classmates with a hunting rifle.



After the shooting, the teenager fled on foot but was soon detained. His parents and grandfather, who owned the weapon, were… pic.twitter.com/7PIJzLp2RU — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2026

По думите на министъра при нападението са ранени 11 ученика като състоянието на двама от тях е тежко. „Непълнолетният извършител на нападението беше задържан в акцията, предприета от полицията под координацията на главната републиканска прокуратура в Маниса. Според разследването майката и бащата на ученика, както и дядото, за които е установено, че са знаели за оръжието, използвано от момчето, са арестувани.

Разследват се обстоятелствата как оръжието е попаднало в ръцете на момчето, условията, при които е било съхранявано, отговорностите на родителите за грижи и надзор, както и твърденията за тормоз от страна на нападателя върху връстници преди инцидента. Този инцидент, който заплашва безопасността на нашите деца, ще бъде преследван решително и в рамките на закона; отговорните лица ще бъдат щателно установени и никаква небрежност няма да бъде пренебрегната. Следим отблизо както съдебния процес, така и състоянието на нашите ранени ученици в тясна координация със съответните министерства и институции. Още веднъж желаем бързо възстановяване на нашите ранени ученици“, заяви министърът. Няма официална версия за причината за нападението.

🚨BREAKING:



🇹🇷 At least 4 students were reportedly injured after a gunman opened fire outside a high school in Manisa, western Turkey.



One student is said to be in critical condition.



The shooter fled after the attack, triggering a police manhunt, but was later arrested.



A… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 22, 2026

По информация в „Хюрриет дейли нюз“ заподозреният с инициали Х.О. е бил ученик в 9 С клас на гимназията. Предишния ден се сбил със съученици. Предполага се, че това е причината за нападението. Нападението е извършено с ловна пушка. Властите разследват на чие име е регистрирано оръжието.

В съобщение на валийството на Маниса се посочва, че инцидентът е станал около 8 часа сутринта близо до професионално-техническото училище „Инджи Юзмез“ в града. Въоръжен с ловна пушка младеж стрелял близо до училището и избягал пеша. Охранителна камера в близост до училището е заснела пристигането, стрелбата и бягството му. В момента разпитът на задържания продължава.

The moments when the attacker opened fire at a school in Manisa, Turkey, spreading panic before fleeing the scene, were captured on camera. The footage shows the shooting and the suspect’s escape as police continue investigating. https://t.co/VconpbOzZS pic.twitter.com/xm2qAWZ4Qz — DDF NEWS (@ddfmarketing1) September 22, 2026

Сутринта много родители, обезпокоени заради стрелбата, са се събрали пред училището, но полицията не ги е допуснала да влязат. Последвали са сблъсъци между родителите и полицията. Полицейски и медицински екипи са били изпратени на мястото на инцидента след съобщения за стрелба. Ранените са настанени в болница.

Нападението близо до училището предизвика силен отзвук в медиите и обществото. Турските медии припомнят въоръженото нападение в училището в Кахраманмараш през месец април тази година, където бяха убити десет ученици и учители, както и инцидента в гимназията в Шанлурфа където при стрелба бяха ранени 16 души.