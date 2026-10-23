Тръмп депортира близо 1 милион души за 18 месеца

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ е осъществило 980 000 депортации през първите 18 месеца от втория мандат на президента Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс, като се позова на доклад, публикуван от центъра за анализи Migration Policy Institute. Автор на доклада е Марк Розенблум, бивш ръководител на Статистическата служба към Министерството на вътрешната сигурност.

Само 20% от всички депортирани през този период са били лица с криминална присъда, се посочва в доклада. Сред депортираните имигранти, живели в САЩ две или повече години, 71% не са имали присъди за престъпна дейност.

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На годишна база общият брой депортации е по-висок в сравнение с периода на управление на бившия президент Джо Байдън и с първия мандат на Тръмп, но остава значително под нивата, характерни за началото на първото десетилетие на века, отбелязва БТА.

От общо 980 000 депортации, извършени от Службата за имиграционен и митнически контрол и Митническата и гранична служба на САЩ по време на втория мандат на Тръмп, около 59%, или 580 000 случая, са били принудителни извеждания от страната. Около 30%, или около 300 000 случая, са били връщания в рамките на правоприлагащи процедури, а 11%, или към 110 000 случая, са били административни връщания.

Тръмп твърди, че кампанията му срещу нелегалната имиграция и засилените депортации имат за цел да подобрят вътрешната сигурност.

Правозащитни организации заявяват, че тези мерки нарушават правото на справедлив процес и свободата на словото и създават несигурна среда, особено за етническите малцинства.

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Държавният департамент съобщи във вторник, че администрацията на Тръмп е анулирала над 300 000 американски визи по време на втория му мандат. Сред случаите, които предизвикаха най-силни критики от страна на правозащитници, са анулираните визи на пропалестински протестиращи срещу израелската военна операция в Газа, както и на чужденци заради публикации в социалните мрежи относно убийството на консервативния коментатор Чарли Кърк.

Опитите на администрацията на Тръмп да извършва депортации са обект на множество съдебни дела, които доведоха до нееднозначни резултати.