Имиграционната политика удря Тръмп: Рейтингът му рязко пада (ВИДЕО)

Одобрението за президента на САЩ Доналд Тръмп е спаднало до 38% поради недоволството на американците от имиграционната му политика. Това сочи анкета, публикувана в понеделник от Ройтерс и международната служба Ipsos, на която се позовават местни и чужди медии.

38 на сто от анкетираните са оценили положително представянето на Тръмп като президент, в сравнение с 41% в средата на месеца. 59% са на противоположното мнение. Останалите не са дали отговор.

39% от анкетираните са одобрили имиграционната политика на Тръмп, което е най-ниското ниво от встъпването му в длъжност на 20 януари 2025 г. 53% не са съгласни с нея. 58% от анкетираните са заявили, че Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ е отишла "твърде далеч" в ограничаването на незаконната имиграция в страната. Според данните 35% от анкетираните смятат икономическата политика на настоящата администрация във Вашингтон за ефективна, а 56% са недоволни от нея.

Проучването е проведено от 23 до 25 януари сред 1139 пълнолетни американци. Рейтингът на одобрение на Тръмп е падал под 38% само веднъж от встъпването му в длъжност. Това се случи през ноември миналата година. Най-високата точка по време на втория мандат на Тръмп беше през януари 2025 г., когато 47% от анкетираните оцениха положително представянето на американския лидер.

Белият дом

"Нека бъдем наясно с обстоятелствата, довели до този момент. Тази трагедия се случи в резултат на умишлена и враждебна съпротива от страна на лидерите на демократите в Минесота", заяви в позиция говорителката на Белия дом Керълайн Левит.

White House:



Let's be clear about the circumstances which led to that moment on Saturday.



This tragedy occurred as a result of a deliberate and hostile resistance by Democrat leaders in Minnesota... pic.twitter.com/h2oDfHlzpu — Clash Report (@clashreport) January 26, 2026

Стана ясни и че началникът на Граничната полиция на САЩ Грегъри Бовино е отзован от Минеаполис и ще бъде пенсиониран.

Мерц от Германия

"Новините, които получаваме от САЩ през последните няколко дни, наистина ме тревожат. И очевидно винаги е засегнат един регион или един град", заяви германският канцлер Фридрих Мерц.

Той се надява, че американските власти наистина ще изяснят дали е било необходимо да се стреля и дали наистина е имало заплаха за служители.

"Във всеки случай, трябва да кажа, че намирам това ниво на употреба на насилие в САЩ за тревожно", добави той.

Germany’s Merz on Minnesota:



I find the news we've been getting from the USA in the last few days indeed worrying. And it's obviously always one region or one city that is affected.



I assume that the American authorities will now really clarify whether it was necessary to… pic.twitter.com/LioD2uGt8Z — Clash Report (@clashreport) January 26, 2026