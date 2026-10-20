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Тръмп е приел предложението на Путин за тристранна среща със Си Дзинпин през ноември

20 октомври 2026, 20:50 часа 1020 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп е приел предложението на Путин за тристранна среща със Си Дзинпин през ноември

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прие предложението на руския държавен глава Владимир Путин за тристранна среща с китайския лидер Си Цзинпин. Тя вероятно може да бъде следващия месец. На нея могат да се обсъдят въпросите за ядреното сдържане и войната в Украйна. Същевременно Тръмп заяви, че вече е време друг да преговаря от името на Киев за мира в Украйна. Европа реагира остро, че не приема преговори за бъдещето на Украйна без Украйна.

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Украинският президент Володимир Зеленски е в норвежката столица на поредна дипломатическа совалка. Той разговаря с премиера Юнас Гар Стьоре, с финландския президент Александър Стуб и с американския преговарящ Стив Уиткоф. Според „Ню Йорк таймс“, Уиткоф ще предаде на Зеленски предложението на Тръмп за голяма финансова помощ, ако Киев склони да предаде Донбас на Русия и бъде постигнат траен мир.

„Зеленски е човек, който трябваше да сложи край на тази война още отдавна; ако ме беше послушал, щеше да постигне много по-добра сделка преди доста време. И щеше да има един милион души, които все още щяха да са живи в неговата страна“, казва Доналд Тръмп, президент на САЩ.

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Утре се очаква американският представител да се срещне с Владимир Путин в Санкт Петербург, за да продължи започналите тази вечер в Осло преговори. „Всеки път тези срещи за нас са много важни. Всеки път са много своевременни, всеки път са много съдържателни. И ние много високо оценяваме посредническите усилия на американските преговарящи“, казва Дмитрий Песков, говорител на Кремъл.

На сесията в Страсбург европейски депутати призоваха – сега е времето Европа не само да участва в преговорите за мир, но и да не приема условията на Съединените щати, Русия и Китай.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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