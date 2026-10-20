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Путин свиква среща като Сталин с Тръмп и Си - новите Рузвелт и Чърчил. Но ще си остане само със снимка

20 октомври 2026, 19:49 часа 2136 прочитания 4 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Путин свиква среща като Сталин с Тръмп и Си - новите Рузвелт и Чърчил. Но ще си остане само със снимка

Доналд Тръмп тласка Украйна към капитулация, а Владимир Путин планира среща на върха с него и с китайския лидер Си Дзинпин по подобие на Ялтенската конференция, провела се през 1945 г. между Сталин, Чърчил и Рузвелт. Има обаче една съществена разлика с тогава - срещата в Ялта се е състояла, в момент, когато макар нацистка Германия да не е била капитулирала, разгромът на Хитлер вече е бил неизбежен и само въпрос на време. Това обаче силно се различава от днешната ситуация с войната в Украйна. Това става ясно от думите на един от най-известните и влиятелни украински геополитически анализатори, журналистът и писател Виталий Портников. В своя канал в You Tube той коментира срещата, която Путин иска да бъде организирана през ноември 2026 г. в Шънджън, Китай, и на която мечтае заедно с Тръмп и Си да преначертае отново света като си разделят сферите на влияние.

Ето какво обаче казва Портников:

"Срещата на върха в Ялта беше среща на върха на победителите, които до този момент на практика бяха унищожили Райха на Хитлер и разделяха териториите, все още окупирани от германски войски, на зони на влияние, но вече беше ясно, че съюзническите войски ще присъстват в тези територии."

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Какво обаче е положението днес в сравнение с 1945 година? Путин е затънал в Украйна и през последните четири години и половина не успя да постигне целите си. Тръмп по същество е затънал в Иран и не знае как да излезе от тази ситуация и, между другото, търси подкрепа, за да се измъкне от тази каша, именно от Путин и Си Дзинпин. А Си Дзинпин се различава от Путин и Тръмп само по това, че все още не е предприел действия, които биха могли да доведат до това и той да затъне някъде, казва Виталий Портников.

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Снимка: Getty Images

В днешната ситуация нямаме руски, американски и китайски войски, които да са на украинска територия и да си я разделят на три части, нито да разделят Европа на части. "Точно обратното: Русия и САЩ, с действията си в Украйна и Близкия изток, доказаха, че малко неща могат да се решат със сила в наши дни и всички разбират отлично, че бруталните терористични атаки на Путин срещу Украйна са атаки на безсилие", казва журналистът.

И добавя: "Мисля, че Путин разбира това отлично и не очаква никакви реални споразумения от срещата на върха. За Путин важна е снимката от тази среща - той, Тръмп и Си Дзинпин да бъдат показани като тримата лидери, които решават съдбата на съвременния свят. И знаете ли, в политиката в наши дни пиарът означава много повече от самата реалност. Показването на красива снимка понякога е по-важно от предприемането на каквито и да било действия".

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Заглавната снимка е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI.

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Доналд Тръмп Владимир Путин Уинстън Чърчил Йосиф Сталин Си Дзинпин Теодор Рузвелт война Украйна авторски
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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