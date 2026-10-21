Тръмп измисли как да няма протести срещу центровете за данни: Плащайте на местните!

Американският президент Доналд Тръмп даде идея как да се тушира напрежението около изграждането на центрове за данни. Той призова компаниите, които управляват центровете, да сключват финансови сделки с местните общности, за да си осигурят тяхната подкрепа, предаде CNBC.

Според Тръмп за да бъдат по-добре приемани, операторите на центрове за данни трябва да изплащат на общността – "и/или на отделни нейни членове", своеобразен дивидент".

"Следя процеса отблизо и забелязвам, че центрове за данни, които първоначално са били крайно непопулярни в даден район, стават изключително добре приемани, след като бъде постигнато финансово споразумение. Сключвайте сделки и ги изграждайте! Страхотно за САЩ", написа президентът в своята социална платформа Truth Social.

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Недоволството срещу центровете

Центровете за данни се превърнаха в гореща тема преди междинните избори през ноември. Обществената съпротива срещу изграждането на такива съоръжения и опасенията относно въздействието им върху околната среда нарастват, като в редица щати се обсъжда налагането на мораториуми.

Акциите на компаниите в сектора също са под натиск от продажби тази седмица на фона на засилващи се притеснения за финансовото състояние на ИИ индустрията. Тъй като изграждането на инфраструктура за изкуствен интелект става все по-скъпо, компаниите все по-често прибягват до дългово финансиране, за да реализират проектите си, предаде БНР.

Що се отнася до инвестициите в инфраструктурата, която поддържа технологиите, главният изпълнителен директор на банката HSBC Жорж Елхедери съветва да се подхожда избирателно, вместо да се залага на подход "всичко или нищо".

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"Човек трябва да бъде избирателен. Трябва да се следи качеството на договорите за наем, както и ценообразуването по тях. Не всички договори са толкова добре структурирани, че да заслужават безусловна подкрепа. Някои от тях може да се окажат доста по-проблематични", заяви Елхедери.

Голяма част от опасенията са свързани с потреблението на вода и електроенергия, цените на тока, както и с огромната площ, която някои от тези центрове за данни изискват. Достъпът до електроенергия се очертава като сериозно ограничение за сектора, тъй като енергийните мрежи в САЩ и Европа са претоварени от заявки за присъединяване от страна на големи консуматори на енергия, каквито са центровете за данни.

Тръмп, който отдавна подкрепя развитието на центровете за данни, заяви, че следи ситуацията "много отблизо" и е стигнал до "много категоричен извод".

"Изисквам новите и големи центрове за данни – в някои случаи гигантски, сами да произвеждат електроенергията си, а излишъка да предоставят или продават обратно на местната общност или на електрическата мрежа, което може да доведе до значително понижение на цената", заяви Тръмп.

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