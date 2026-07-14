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Ню Йорк стана първият щат, забранил изграждането на големи центрове за данни

14 юли 2026, 13:41 часа 692 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Ню Йорк стана първият щат, забранил изграждането на големи центрове за данни

Ню Йорк става първият щат в САЩ, който обяви едногодишен мораториум върху изграждането на големи центрове за данни в рамките на своите граници. „Развитието на центрове за данни увеличава сметките за енергия, изчерпва природните ресурси и създава несигурност за жителите, така че трябва да действам“, каза губернаторът Кати Хочул, добавяйки, че възнамерява да поиска и отмяна на данъчните стимули за големи центрове за данни.

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Забраната

Забраната се отнася за съоръжения, консумиращи 50 мегавата или повече електроенергия, обяви правителството на щата. По време на мораториума не могат да се издават нови разрешителни за строеж, докато не бъде завършена цялостна оценка на въздействието върху околната среда. Мораториумът ще бъде отменен, след като бъдат одобрени единни стандарти за такива проекти, съобщиха от кабинета на губернатора.

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Припомняме, че през април стана известно, че Хърватската електрическа, транспортна и енергийна компания Končar обяви, че на бизнес форума на Инициативата „Три морета“ в Дубровник ще подпише писмо за намерения с американската компания яPantheon Atlas LLC, което представлява рамка за сключване на потенциални договори, свързани с проекта за изграждане на център за данни, който трябва да стартира в района на община Топуско, предаде хърватската медия "Индекс".

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Технологии Ню Йорк център база данни
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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