Тръмп критикува помощниците си: Проваля ли се кампанията на републиканците?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвинява свои висши помощници и политически служители за колебливата средносрочна стратегия на републиканците. Той поставя под под въпрос разходите за кампанията за междинните избори, критикувайки преразпределението на избирателните райони и поставяйки под въпрос избора на кандидати, докато републиканците се борят да запазят контрола си над Конгреса, съобщава Ройтерс, позовавайки се на трима източници, запознати с вътрешните дискусии.

Тръмп не е в бюлетината на 3 ноември, но многократно казва на поддръжниците си да се преструват, че е, надявайки се да мобилизира избирателите, които иначе биха пропуснали изборите. Той е започнал трескава предизборна кампания, като до голяма степен избягва да признае собствената си роля във формирането на стратегията и как непопулярността му тежи на републиканските кандидати в конкурентните надпревари.

С кого са търканията?

Голяма част от търканията са били съсредоточени върху Джеймс Блеър, дългогодишния помощник, който ръководи супер компанията на Тръмп PAC MAGA.

На следващо място критиките са били насочени към началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс, която досега до голяма степен избягваше критики.

Тръмп критикува Блеър за начина, по който управлява средствата за кампанията, докато някои служители и съюзници на Белия дом поставят под въпрос надзора на Уайлс върху политическата операция. ОЩЕ: Жените около Тръмп: Кои ключови фигури си отидоха и защо?