"Тези дерогации нямат нищо общо с националната ни сигурност и са свързани изцяло с ласкателства към Владимир Путин“. Така сенаторът Ричард Блументал от Демократическата партия и съавтор на „Закона Греъм“ остро осъди решението на Доналд Тръмп да спре прилагането му, предаде френският вестник Le Monde. Според него Тръмп обръща гръб на по-голямата част от американците, техните представители в двете камари на Конгреса и европейските съюзници на САЩ.

Спирането на Закона Греъм

Законът за т.нар. адски санкции срещу Русия и Иран от 2026 г. на покойния сенатор-републиканец Линдзи Греъм е блокиран от американския президент Доналд Тръмп в името на "националните интереси на САЩ".

Белият дом се позовава на национален интерес, без да обясни публично причините си. Това решение идва седмица след обявяването на сделка за закупуване на руски дизел, представена от Доналд Тръмп като начин за понижаване на цените на енергията.

Според анкета на AP-NORC, публикувана на 1 октомври, американците не одобряват начина, по който се осъществява ядрената сделка с Иран, и обвиняват президента за покачването на цените. Този контекст увеличава натиска върху републиканците преди междинните избори на 3 ноември. ОЩЕ: Тръмп окончателно предаде Украйна и Европа: Блокира "адските" санкции срещу Русия