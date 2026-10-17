Тръмп окончателно предаде Украйна и Европа: Блокира "адските" санкции срещу Русия

Законът за т.нар. адски санкции срещу Русия и Иран от 2026 г. на покойния сенатор-републиканец Линдзи Греъм е блокиран от американския президент Доналд Тръмп в името на "националните интереси на САЩ". Това става ясно от съобщение на официалния сайт на Белия дом.

Още: Официално: Внесен е законопроект за забрана на сделката за дизел на Тръмп с Путин

Законът дава на всеки президент на САЩ възможност да наложи 500% мита върху руския внос в САЩ и 100% мита върху основните чужди държави-купувачи на руски енергийни продукти.

В изявлението на Белия дом се отбелязва, че Законът на Греъм "упълномощава президента да отмени всякакви разпоредби за санкции срещу чуждестранно лице, всякакви ограничения срещу лице и всякакви мита, наложени съгласно Закона на Греъм, при условие че е представено писмено удостоверение пред Конгреса, че такова освобождаване е в национален интерес на Съединените щати, и доклад, обясняващ основанието за това удостоверяване". Тръмп ефективно временно блокира прилагането на всички нови мита, след като подписа закона:

500% увеличение на митата за всички стоки внос от Русия в САЩ

100% увеличение на митата за стоки внос в САЩ от петте най-големи държави-вносители на руски петрол и газ;

100% увеличение на митата за стоки от петте държави, които най-много помагат на Русия да избегне петролните санкции

Всички нови пакети от лични и секторни санкции (включително замразяване на активи и забрани за издаване на визи).

Всички съществуващи санкции на САЩ, наложени с предишни изпълнителни укази, остават в пълна сила, уточнява изявлението.

Още: Няма да охлабваме санкции срещу Русия: Настроенията на Европейския съвет (ВИДЕО)

Реакции

Решението на Тръмп предизвика критики в Конгреса на САЩ. Сенаторът-демократ Ричард Блументал, съавтор на закона, подчерта, че с този ход Тръмп на практика застава на страната на агресора: "Тръмп за пореден път потвърждава, че стои на страната на бруталния бандит и на онези, които дават възможност на руската военна машина, и е срещу мнозинството американци, техните представители в двете камари на Конгреса и нашите европейски съюзници".

Donald Trump confirms again that he stands on the side of a bloodthirsty thug & the enablers of Russia’s war machine & against the majority of Americans, their representatives in both houses of Congress, & our European allies. 1/ https://t.co/90KEVym3FI — Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) October 17, 2026

Представителят на Вирджиния и републиканец Дон Байер заяви, че вдигането на санкциите предава съюзниците: "Последните действия на Тръмп срещу Путин за пореден път предават нашите украински партньори и Конгресът трябва да измени този опорочен закон, за да предотврати капитулацията на Тръмп пред Путин и да осигури истинска подкрепа за Украйна".

Trump just waived all of the sanctions on Russia provided for in the Lindsey Graham Sanctioning Russia Act, just as I and others warned he would. Trump’s latest surrender to Putin again betrays our Ukrainian partners and defies clear congressional intent of legislation designed to punish Russia for its illegal war of aggression. Trump has proven he will twist this law and abuse the powers it conferred on him, and while he has let the tariff powers lie for the moment, the law as written also empowers Trump to weaponize new trade authorities against our allies and trading partners. Congress must fix this flawed law to stop Trump from capitulating to Putin and ensure that it truly supports Ukraine. — Rep. Don Beyer (@RepDonBeyer) October 17, 2026

На свой ред Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация, нарече решението на Тръмп "наистина исторически момент": "Този ​​закон, който претърпя радикални негативни промени след смъртта на сенатор Греъм, можеше ефективно да спре икономическото сътрудничество между Русия и Съединените щати, причинявайки сериозни щети предимно на американската икономика и световните пазари. Икономическото сътрудничество между Русия и Съединените щати обслужва интересите на двете страни, насърчава глобалната икономическа стабилност и създава основа за изграждане на доверие и постигане на траен мир. Вместо санкции и конфронтация, ние се нуждаем от диалог, взаимноизгодно сътрудничество и споделена отговорност за глобалната стабилност".

1/4 The suspension of some of the provisions of the Graham Act marks an important and truly historic moment. The legislation underwent fundamental and deeply negative changes following Senator Graham’s death. — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 17, 2026

Още: "Време е да спрем убийствата": Тръмп предупреди, че е готов да използва "адските санкции" срещу Русия (ВИДЕО)