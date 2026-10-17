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Тръмп окончателно предаде Украйна и Европа: Блокира "адските" санкции срещу Русия

17 октомври 2026, 8:51 часа 4148 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Тръмп окончателно предаде Украйна и Европа: Блокира "адските" санкции срещу Русия

Законът за т.нар. адски санкции срещу Русия и Иран от 2026 г. на покойния сенатор-републиканец Линдзи Греъм е блокиран от американския президент Доналд Тръмп в името на "националните интереси на САЩ". Това става ясно от съобщение на официалния сайт на Белия дом.

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Законът дава на всеки президент на САЩ възможност да наложи 500% мита върху руския внос в САЩ и 100% мита върху основните чужди държави-купувачи на руски енергийни продукти.

В изявлението на Белия дом се отбелязва, че Законът на Греъм "упълномощава президента да отмени всякакви разпоредби за санкции срещу чуждестранно лице, всякакви ограничения срещу лице и всякакви мита, наложени съгласно Закона на Греъм, при условие че е представено писмено удостоверение пред Конгреса, че такова освобождаване е в национален интерес на Съединените щати, и доклад, обясняващ основанието за това удостоверяване". Тръмп ефективно временно блокира прилагането на всички нови мита, след като подписа закона:

  • 500% увеличение на митата за всички стоки внос от Русия в САЩ
  • 100% увеличение на митата за стоки внос в САЩ от петте най-големи държави-вносители на руски петрол и газ;
  • 100% увеличение на митата за стоки от петте държави, които най-много помагат на Русия да избегне петролните санкции
  • Всички нови пакети от лични и секторни санкции (включително замразяване на активи и забрани за издаване на визи).

Всички съществуващи санкции на САЩ, наложени с предишни изпълнителни укази, остават в пълна сила, уточнява изявлението.

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Реакции

Решението на Тръмп предизвика критики в Конгреса на САЩ. Сенаторът-демократ Ричард Блументал, съавтор на закона, подчерта, че с този ход Тръмп на практика застава на страната на агресора: "Тръмп за пореден път потвърждава, че стои на страната на бруталния бандит и на онези, които дават възможност на руската военна машина, и е срещу мнозинството американци, техните представители в двете камари на Конгреса и нашите европейски съюзници".

Представителят на Вирджиния и републиканец Дон Байер заяви, че вдигането на санкциите предава съюзниците: "Последните действия на Тръмп срещу Путин за пореден път предават нашите украински партньори и Конгресът трябва да измени този опорочен закон, за да предотврати капитулацията на Тръмп пред Путин и да осигури истинска подкрепа за Украйна".

На свой ред Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация, нарече решението на Тръмп "наистина исторически момент": "Този ​​закон, който претърпя радикални негативни промени след смъртта на сенатор Греъм, можеше ефективно да спре икономическото сътрудничество между Русия и Съединените щати, причинявайки сериозни щети предимно на американската икономика и световните пазари. Икономическото сътрудничество между Русия и Съединените щати обслужва интересите на двете страни, насърчава глобалната икономическа стабилност и създава основа за изграждане на доверие и постигане на траен мир. Вместо санкции и конфронтация, ние се нуждаем от диалог, взаимноизгодно сътрудничество и споделена отговорност за глобалната стабилност".

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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