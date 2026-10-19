Тръмп обвини имиграцията за безредиците във Франция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се присъедини към своя вицепрезидент Джей Ди Ванс, като посочи имиграцията като причина за безредиците във Франция. "Франция гори!", написа той в платформата си Truth Social, призовавайки Петата република да затвори границите си, "преди да е станало твърде късно". "Имиграцията на хора от един напълно различен свят, хора с омраза в сърцата си, съсипа тази някога велика страна", добави той.

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Тръмп е известен със своята рестриктивна имиграционна политика и агресивни мерки за депортиране. Той многократно е обвинявал демократите, че са нанесли вреда на САЩ чрез либералната си имиграционна политика.

По-рано Ванс сподели в социалната мрежа X видеоклип, показващ как кметството в Лимож гори и изрази надежда, че "американците обръщат внимание".

Миналата нощ половин милион души излязоха на протест във Франция срещу високите разходи за живот. В много градове се стигна до грабежи, палежи и материални щети, като маскирани участници в безредиците атакуваха кметства, полицейски управления и други държавни сгради.