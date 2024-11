Тръмп потвърди линията си за депортиране на нелегални мигранти - може да има извънредно положение в САЩ

Бъдещият американски президент Доналд Тръмп потвърди, че администрацията му е готова да използва армията и да обяви извънредно положение за масово депортиране на нелегални мигранти, предаде NEXTA.

„Вярно“, отговори новоизбраният президент на публикация за това в собствената си социална мрежа Truth Social.

❗️ Trump confirmed that his administration is prepared to use the military and declare a state of emergency to mass deport illegal migrants



“True,” the president-elect responded to a post about it on Truth Social. pic.twitter.com/nmeRYBxgCo